الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

وقفة مع الحدث

كوريا الشمالية: خيارات ترامب؟

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

تهديدات ترامب... وتمادي بيونغ يانغ؟

للمزيد

موضة

موضة: لماذا اعتاد المسلمون على شراء ملابس جديدة بمناسبة العيد؟

للمزيد

أسبوع في العالم

فرنسا: مواصفات "ماكرونية" للدبلوماسية؟

للمزيد

حدث اليوم

العراق: ماذا بعد تحرير تلعفر؟

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

تعديل قانون العمل في فرنسا.. هل سيساهم الإصلاح في تقليص البطالة؟

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

فاتورة "البريكسيت" في قلب الخلافات بين لندن وبروكسل

للمزيد

مراسلون

فوكوشيما: العودة الخجولة

للمزيد

ضيف اليوم

الجزائر- الهجوم الإرهابي في تيارت.. إستراتيجية الأمن لمواجهة تنظيم "الدولة الإسلامية"

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

أمريكا

مصنع منكوب في تكساس يتلف عمدا مواد كيمائية بسبب الإعصار هارفي

© أ ف ب | شاحنة تابعة لجهاز الإطفاء تنتظر بعد الانفجار في مصنع أركيما في كروسبي في ولاية تكساس الأمريكية الخميس 30 آب/اغسطس 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 04/09/2017

أعلنت مجموعة أركيما الفرنسية للصناعات الكيميائية أنها ستحرق عمدا المواد الكيماوية المخزنة في مصنع منكوب في تكساس قرب هيوستن هو متخصص في إنتاج البيروكسيدات العضوية القابلة للاشتعال. وقالت المجموعة إنها أخذت هذا القرار بالتنسيق مع السلطات وإنها اتخذت الاحتياطات الضرورية التي تستوجبها هذه العملية. وأدى انقطاع الكهرباء بسبب الفيضانات إلى تعطيل منظومة تبريد الحاويات مما قد يعرض هذه المواد إلى الاحتراق أو الانفجار.

أعلنت "مجموعة أركيما للصناعات الكيميائية" أنها ستحرق عمدا المواد الكيميائية المخزنة في مصنعها المنكوب بسبب الإعصار هارفي في مدينة كروسبي بولاية تكساس الأمريكية عوضا عن انتظار أن تحترق هذه المواد الخطرة من تلقاء ذاتها.

وقالت المجموعة الفرنسية في بيان "لدينا براهين منظورة وبديهية على أن المواد الكيميائية المخزنة في الحاويات تتحلل ولكنها لم تبلغ عتبة الاحتراق. نحن مقتنعون بأنه من دون احتراق هذه المواد لا يمكننا تحديد ما إذا كان قد تم القضاء بالكامل على الخطر".

ويقع المصنع المنكوب في كروسبي قرب هيوستن وهو متخصص بانتاج البيروكسيدات العضوية وهي مواد سريعة الاشتعال تستخدم في صناعة البلاستيك والمواد الصيدلانية ويؤدي احتراقها إلى الإصابة بالحساسية.

وأضافت المجموعة أنه "نظرا إلى هذه العوامل فقد اتخذنا القرار بأن نشعل الحاويات، مع أخذ كل الإجراءات التي يستوجبها تنفيذ مثل هكذا عملية".

وأوضح البيان أن قرار إحراق الحاويات عمدا "اتخذته أركيما إنكوربوريشن بتنسيق وثيق مع السلطات. هذه الاجراءات لا تنطوي على أي خطورة إضافية على السكان".

والأربعاء فرضت السلطات طوقا أمنيا حول المصنع ضمن شعاع 2,5 كلم وأخلت السكان من هذه المنطقة. وقالت أركيما الأحد أن "منطقة الإخلاء المحددة بـ 1,5 ميلا تبقى قائمة حتى إشعار آخر".

وأدى انقطع الكهرباء عن المصنع بسبب الفيضانات التي جمت عن الإعصار هارفي إلى تعطيل منظومة تبريد حاويات المواد الشديدة الاشتعال والتي ما أن ترتفع حرارتها حتى تحترق أو حتى تنفجر.

وفي المجموع هناك 225 طنا من البيروكسيدات العضوية مخزنة في 9 حاويات، احترقت إحداها الخميس.

 

نشرت في : 04/09/2017

  • الولايات المتحدة

    الأرصاد الجوية الأمريكية: إعصار هارفي هو الأسوأ في تاريخ تكساس

    للمزيد

  • الولايات المتحدة

    الولايات المتحدة: قتلى ومشردون مع اقتراب الإعصار هارفي من هيوستن

    للمزيد

  • الولايات المتحدة

    صور: سيول مدمرة في هيوستن الأمريكية بسبب إعصار هارفي

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي