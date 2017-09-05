إعصار إيرما يشتد ويبلغ الدرجة الرابعة ويهدد الكاريبي وفلوريدا

أفاد المركز الأمريكي لمراقبة الأعاصير بأن إعصار إيرما أصبح من الدرجة الرابعة وهي الدرجة قبل القصوى، وبأن قوته ستشتد خلال الـ24 ساعة القادمة، وأنه يهدد المنطقة الممتدة من جزر الكاريبي وحتى ولاية فلوريدا. وفي لوس أنجلس أعلن مسؤولو مكافحة الحرائق أنهم أوقفوا انتشار أكبر حريق غابات في تاريخ المدينة والذي بدأ قبل أربعة أيام وأتى على أكثر من سبعة آلاف فدان.

أعلن المركز الأمريكي لمراقبة الأعاصير الإثنين أن الإعصار إيرما اشتد قوة وأصبح إعصارا خطرا من الدرجة الرابعة وهي الدرجة ما قبل القصوى، مهددا المنطقة الممتدة من جزر الكاريبي وحتى ولاية فلوريدا الأمريكية التي أعلنت حالة التأهب تحسبا لوصوله.

وقال المركز إن الإعصار يتجه حاليا نحو جزر ليوارد في البحر الكاريبي ترافقه رياح تبلغ سرعتها 215 كلم/ساعة، محذرا من أن "قوة إيرما ستشتد أكثر خلال الساعات الـ48 المقبلة" وأنه "يجب إنهاء إكمال الاستعدادات لحماية الأرواح والممتلكات".

وفي الناحية الأخرى من الولايات المتحدة قال مسؤولو مكافحة الحرائق إنهم أوقفوا انتشار أكبر حريق غابات في تاريخ لوس أنجلس وسط انخفاض بسيط في درجة الحرارة لكنهم لا يزالون يعملون على احتوائه.

وقال رالف تيرازاس رئيس جهاز مكافحة الحرائق في المدينة إن فرق الإطفاء طهرت المنطقة المحيطة بالحريق الذي بدأ قبل أربعة أيام وأتى على أكثر من سبعة آلاف فدان لكنه أكد أن فرق الإطفاء لا تزال تحت رحمة الطقس. وقال تيرازاس للصحافيين "لم يبق أي حريق. قد يتغير ذلك بسبب الرياح. هدفنا اليوم هو أن نواصل زيادة نسبة احتواء الحريق".

وساعدت الأمطار وهدوء الرياح وانخفاض درجات الحرارة وزيادة الرطوبة أكثر من ألف رجل إطفاء في الجو وعلى الأرض في احتواء حريق (لا تونا فاير) بالطرف الشمالي من المدينة.

فرانس24/وكالات

نشرت في : 05/09/2017