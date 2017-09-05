البرازيل: الشرطة تحقق في تقديم رشى لمنح ريو دي جانيرو تنظيم الأولمبياد

أعلنت شرطة مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية الثلاثاء فتح تحقيق في عملية شراء أصوات، عن طريق دفع رشى لأعضاء في اللجنة الأولمبية الدولية، لمنح المدينة البرازيلية استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2016. وقامت الشرطة بتنفيذ حملة مداهمات الثلاثاء في 11 موقعا بحثا عن أدلة في تلك القضية.

أكدت شرطة مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية الثلاثاء أنها تحقق في عملية شراء أصوات بموجب رشى لأعضاء في اللجنة الأولمبية الدولية، لضمان منح المدينة البرازيلية استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2016.

ونفذت الشرطة البرازيلية في وقت مبكر صباح الثلاثاء، عمليات دهم في 11 موقعا، ضمن تحقيق "في شراء أصوات لاختيار (ريو) من قبل اللجنة الأولمبية الدولية كمدينة مضيفة لأولمبياد 2016".

وأشارت شبكة "غلوبو" إلى حصول مداهمات في ضاحية لوبلون الراقية حيث منزل رئيس اللجنة الأولمبية البرازيلية كارلوس نوزمان الذي كان رئيس ملف ترشيح المدينة.

وقام 70 عنصرا في الشرطة القضائية البرازيلية برفقة نظراء فرنسيين وأمريكيين، بهذه المداهمات بحثا عن أدلة، بحسب بيان الشرطة.

كما تم إصدار مذكرتي توقيف، بحسب البيان، بينما من المقرر أن يعقد مؤتمر صحافي في وقت لاحق الثلاثاء لتقديم تفاصيل إضافية.

وسبق لفرنسا فتح تحقيق مماثل عبر النيابة العامة المالية التي تعمل على التدقيق في عمليات الرشوة المتعلقة بمنح استضافة أولمبياد 2016، والذي تم التصويت عليه في اجتماع للجنة الدولية في كوبنهاغن في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2009.

وفازت ريو بنتيجة التصويت على شيكاغو الأمريكية ومدريد الإسبانية وطوكيو اليابانية.

وبحسب الملفات التي أرسلتها مصلحة الضرائب الأمريكية إلى النيابة العامة الفرنسية والتي كشفتها صحيفة "لوموند" الفرنسية في آذار/مارس الماضي، قامت شركة تدير مصالح رجل الأعمال البرازيلي آرثر سيزار دي مينيزيس سواريش فيليو، قبل ثلاثة أيام من التصويت، بتحويل مبلغ 1,5 مليون دولار أمريكي إلى شركة يملكها بابا ماساتا دياك، نجل رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى وعضو اللجنة الأولمبية آنذاك لامين دياك.

ورجل الأعمال البرازيلي هو أحد أقارب سيرجيو كابرال حاكم ولاية ريو دي جانيرو السابق (2007-2014)، والذي حكم عليه بالسجن لمدة 14 عاما في إطار عملية رشوة ضخمة في البرازيل.

وكان بابا ماساكا دياك قد قام بتحويل مبلغ يناهز 300 ألف دولار من شركته إلى كيان "ييمي ليميتد" الذي كشفت "لوموند" أنه يعود إلى العداء السابق الناميبي فرانكي فريديريكس.

وكان فريديريكس مدقق عملية تصويت اللجنة الأولمبية الدولية قبل أن يصبح عضوا في الأخيرة اعتبارا من 2012.

وبرر فريدريكيس هذا التحويل بعمليات ترويج لألعاب القوى، إلا أنه اضطر للاستقالة من منصبه رئيسا للجنة تقويم الألعاب الأولمبية 2024، قبل أن يتم استبعاده أيضا من الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 05/09/2017