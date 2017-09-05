الإعلام السوري يؤكد كسر الجيش النظامي حصار تنظيم "الدولة الإسلامية" لدير الزور

أفاد الإعلام الرسمي السوري أن الجيش النظامي وحلفاءه تمكنوا من كسر الحصار الذي فرضه تنظيم "الدولة الإسلامية" منذ حوالي سنتين على محافظة دير الزور النفطية والحدودية مع العراق. ومنذ 2015 حاصر التنظيم المتطرف عشرات الآلاف من المدنيين والعسكريين السوريين في أحياء غرب المدينة قبل أن تصل قوات النظام عبر الريف الغربي إلى الفوج 137 المحاصر.

تمكن الجيش السوري وحلفاؤه الاثنين من كسر حصار يفرضه تنظيم "الدولة الإسلامية" منذ أكثر من عامين على مدينة دير الزور في شرق سوريا، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن "كسر الجيش العربي السوري ظهر اليوم الحصار عن مدينة دير الزور بعد وصول قواته المتقدمة من الريف الغربي إلى الفوج 137"، وهي قاعدة عسكرية محاذية لأحياء في غرب المدينة يسيطر عليها الجيش السوري.

ويسيطر التنظيم الجهادي منذ صيف 2014 على أجزاء واسعة من محافظة دير الزور النفطية والحدودية مع العراق وعلى نحو ستين في المئة من مساحة مدينة دير الزور. ومنذ مطلع العام 2015، تمكن التنظيم من حصار عشرات آلاف المدنيين والعسكريين السوريين في أحياء في غرب مدينة دير الزور ومطارها العسكري بشكل مطبق.

وبدأ الجيش السوري منذ أسابيع عدة عملية عسكرية واسعة باتجاه محافظة دير الزور، وتمكن من دخولها من ثلاثة محاور رئيسية هي جنوب محافظة الرقة، والبادية جنوبا من محور مدينة السخنة في ريف حمص الشرقي، فضلا عن المنطقة الحدودية مع العراق من الجهة الجنوبية الغربية. ودخلت القوات المتقدمة من محور الرقة إلى قاعدة اللواء 137. وتتواجد تلك المتقدمة من جبهة السخنة على بعد نحو 12 كيلومترا من المطار العسكري جنوب غرب المدينة.

ويقدر عدد المدنيين الموجودين في الأحياء تحت سيطرة قوات النظام بمئة ألف محاصر فيما يتحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن وجود أكثر من عشرة آلاف مدني في الأحياء تحت سيطرة التنظيم. وتشير تقديرات أخرى إلى أن العدد أكبر.

وفي مدينة دير الزور، شاهد صحافي متعاون مع وكالة الأنباء الفرنسية صباحا أعلاما سورية كثيرة رفعت في الشوارع، كما نقل مشاهدته لسكان يلقون التحية الصباحية قائلين "صباح النصر" بدلا من صباح الخير.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 05/09/2017