مونديال 2018: السعودية تتأهل للنهائيات للمرة الخامسة في تاريخها

صعد المنتخب السعودي لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه، بعد تغلبه على نظيره الياباني بهدف نظيف خلال اللقاء الذي جمع بينهما على ستاد "الجوهرة المشعة" في جدة. وكان آخر مشاركة للمنتخب السعودي في كأس العالم تعود إلى العام 2006.

تأهل منتخب السعودية إلى نهائيات كأس العالم في كرة القدم للمرة الخامسة في تاريخه والأولى منذ 2006، بعد فوزه على ضيفه الياباني 1-صفر الثلاثاء في الجولة الأخيرة من الدور الثالث الحاسم لتصفيات آسيا إلى مونديال 2018.

وسجل للسعودية البديل فهد المولد (63)، ليرفع المنتخب الأخضر رصيده إلى 19 نقطة في وصافة المجموعة الثانية، بفارق الأهداف عن أستراليا الثالثة التي ستخوض ملحقا قاريا ضد سوريا، علما أن اليابان (20 نقطة) كانت قد ضمنت تأهلها سابقا.

وكانت السعودية في حاجة إلى الفوز بأي نتيجة لضمان التأهل المباشر بفارق الأهداف عن أستراليا التي حققت فوزا صعبا الثلاثاء على ضيفتها تايلاند 2-1، بينما قضى العراق على آمال الإمارات الضئيلة بالحلول ثالثة، بفوزه عليها في عمان 1-صفر.

وتأهلت السعودية عام 1994 لأول مرة إلى مونديال الولايات المتحدة فبلغت دور الـ16 عندما خسرت أمام السويد (1-3)، ثم خرجت من الدور الأول في 1998 و2002 و2006.

فرحة في ستاد "الجوهرة المشعة"

وعلى ملعب "الجوهرة المشعة" في جدة وأمام أكثر من 62 ألف متفرج تقدمهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عول المدرب الهولندي للمنتخب السعودي بيرت فان مارفيك في تشكيلته الأساسية على يحيى الشهري، نواف العابد ومحمد السهلاوي لتسجيل الأهداف، بينما اعتمد البوسني وحيد خليلودزيتش على المهاجم شينجي أوكازاكي، المدافع مايا يوشيدا والظهير يوتو ناغاتومو، وعاد إلى تشكيلته لاعب الوسط كيسوكي هوندا.

وبدأت المباراة بطيئة نسبيا وضغط فيها اليابانيون منذ البداية.

وفي الشوط الثاني دخل المولد بدلا من السهلاوي، لكن اليابان تابعت ضغطها، فمن عرضية لناغاتومو، سدد غنكي هاراغوتشي بجانب القائم الأيسر (52)، قبل أن يهدر فهد المولد فرصة سانحة من انفراد صده الحارس إيجي كاواشيما ببراعة بقدمه (54).

تسديدة صاروخية للمولد

لكن المولد، مهاجم نادي الاتحاد، عوض إهداره بطريقة ولا أروع، عندما تلاعب بالدفاع وسدد صاروخية من نحو 10 أمتار انفجرت في المقص الأيسر للمرمى الياباني (63).

سدد المولد بعدها في القائم وحاولت السعودية تسجيل هدف الاطمئنان كي لا تعود إلى الملحق، لكن هدف المولد كان كافيا لعودتها إلى المونديال بعد غياب نسختين.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 05/09/2017