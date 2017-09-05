ترامب ينهي برنامجا يشرع إقامة 800 ألف مهاجر شاب في الولايات المتحدة

أعلن وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز الثلاثاء إنهاء برنامج "داكا" الذي يشرع إقامة نحو 800 ألف مهاجر شاب إلى الولايات المتحدة. وأوضحت وزارة العدل أنه لن يتم النظر في أي طلبات جديدة اعتبارا من اليوم، ولكن لن يتأثر من استفادوا من هذا البرنامج حتي 5آذار/ مارس 2018، أي فترة 6 أشهر تمنحها الإدارة للكونغرس ليقرر التشريع في هذه المسألة.

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء أنها ستضع حدا للبرنامج الذي وضعه باراك أوباما ويحمي مئات الآلاف من الشباب المهاجرين من دون أوراق شرعية من الترحيل، ويسمح لهم بالدراسة والعمل في الولايات المتحدة.

وقال وزير العدل جيف سيشنز لا يمكننا قبول جميع أولئك الذين يرغبون في المجيء إلى هنا، هذا هو الأمر بكل بساطة" منددا بالقرار الذي اتخذه أوباما "من طرف واحد" العام 2012.

وأوضحت وزارة العدل أنه لن يتم النظر في أي طلبات جديدة اعتبارا من اليوم. ولن يتأثر مصير الذين استفادوا من هذا الوضع حتى 5 آذار/مارس 2018، أي فترة ستة أشهر تمنحها الإدارة للكونغرس ليقرر التشريع في هذه المسألة.

ترامب: "العمال الأمريكيون يأتون في المرتبة الأولى"

بدوره، دافع الرئيس ترامب عن قرار إدارته بقوله إن "العمال الأمريكيين" يأتون في المرتبة الأولى.

وقال ترامب في بيان مكتوب عقب صدور القرار إن "أولويتنا الأولى والقصوى في تقديم إصلاحات الهجرة ينبغي أن تكون لتحسين الوظائف والأجور والأمان للعمال الأمريكيين وعائلاتهم".

وأضاف أن "لست مع معاقبة الأطفال، معظمهم الآن من البالغين، لأفعال ارتكبها آبائهم. لكن ينبغي علينا أيضا الاعتراف أننا أمة الفرص لأننا أمة القوانين".

وتابع أن "السلطة التشريعية، وليست السلطة التنفيذية تكتب هذه القوانين، هذا أساس نظامنا الدستوري الذي أقسمت اليمين للحفاظ عليه وحمايته، والدفاع عنه".

إلا أن التوصل إلى تسوية في الكونغرس بشأن موضوع تنقسم حوله واشنطن منذ سنوات لن يكون أمرا سهلا.

واعتبر وزير العدل أنه "ليس من الرأفة عدم تطبيق قوانين الهجرة" موضحا أن "تطبيق القانون ينقذ الأواح ويحمي المجتمعات ودافعي الضرائب".

ما هو برنامج "داكا" الذي وضعه باراك أوباما؟

وكان برنامج "الإجراء المؤجل للقادمين في مرحلة الطفولة" (ديفيرد أكشن فور تشايلدهود أرايفالز - داكا) يهدف إلى إضفاء صفة قانونية على أوضاع المهاجرين الذين دخلوا بطريقة غير مشروعة إلى الولايات المتحدة مع أهاليهم وهم أطفال والسماح لهم بالدراسة والعمل علنا.

وكان أوباما قد أمر قبل خمس سنوات بتطبيق برنامج "داكا" من أجل السماح لأطفال مهاجرين لا يملكون إقامة في الولايات المتحدة بتخطي عوائق وضعهم غير القانوني والسماح لهم بالدراسة والعمل بعيدا عن الخوف من تعرضهم للتوقيف والملاحقة.

في المعسكر الجمهوري، تحذر أصوات منذ أيام من محاولة إلغاء هذا البرنامج بشحطة قلم، في قرار يعرض للطرد هؤلاء الشباب "الحالمين" الذين تطلق عليهم هذه الصفة استنادا إلى مشروع قانون لتعديل تشريعات الهجرة لم يتم تمريره في الكونغرس ويسمى "قانون الحلم" (دريم آكت).

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 05/09/2017