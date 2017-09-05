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أمريكا

الشرطة البرازيلية تشن عملية واسعة ضد تجار مخدرات في خمس ولايات

نص فرانس 24

آخر تحديث : 05/09/2017

شنت الشرطة البرازيلية الاثنين عملية أمنية شارك فيها قرابة 800 عنصر لتفكيك عصابة للإتجار بالمخدرات قامت بتهريب 6 أطنان من الكوكايين إلى أوروبا السنة الماضية. وقامت الشرطة بعمليات توقيف طالت 127 شخصا وصادرت وثائق. وتعاونت الشرطة البرازيلية مع الوكالة الأمريكية لمكافحة المخدرات "دي إيه آي" بعد عمليات ضبط للمخدرات في مرفأي سانتوس وروسيا.

شنت الشرطة البرازيلية الاثنين عملية واسعة في خمس ولايات وفي العاصمة برازيليا لتفكيك عصابة للإتجار بالمخدرات أرسلت حوالي ستة أطنان من الكوكايين إلى أوروبا خلال السنة المنصرمة على ما جاء في بيان.

وشارك في العملية أكثر من 800 عنصر غالبيتهم في ساو باولو عاصمة البلاد الاقتصادية مع مذكرات توقيف شملت 127 شخصا، على ما أوضحت الشرطة التي صادرت وثائق أيضا.

وكشف التحقيق وجود عصابة من تجار المخدرات الأوروبيين والبرازيليين تنقل المخدرات بحرا. وقد ضبطت في المجموع ستة أطنان من الكوكايين خلال عمليات مختلفة في البرازيل وبلجيكا وبريطانيا وإسبانيا على ما أوضح البيان.

وقالت الشرطة إن ساو باولو كانت تشكل "مركز تخزين" لمنتجي المخدرات في البلاد قبل شحنها من مرفأ سانتوس إلى أوروبا.

وجرت عمليات توقيف في ولايات ميناس جيرايس في جنوب شرق البلاتد وسانتا كاتارينا بارانا وريو غراندي دو سول وبرازيليا في الوسط الغربي.

وبوشر هذا التحقيق في آب/اغسطس 2016 بالتعاون مع الوكالة الأمريكية لمكافحة المخدرات بعد سلسلة من عمليات الضبط في مرفأ سانتوس وفي روسيا.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 05/09/2017

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