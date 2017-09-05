فرنسا: حركة ماكرون تسعى لتعزيز موقعها في مجلس الشيوخ بعد فتح باب الترشيح

فتحت الاثنين أبواب تقديم الترشيحات للانتخابات النصفية لمجلس الشيوخ في فرنسا والمقررة في 24 أيلول/ سبتمبر المقبل. وبينما يسعى حزب الرئيس الفرنسي حركة "الجمهورية إلى الأمام" لتعزيز موقعه في المجلس، يطمح حزب "الجمهوريون" اليميني للاحتفاظ بغالبية المقاعد، كما هو الحال منذ عام 2014.

بدأ الاثنين تقديم الترشيحات لانتخابات مجلس الشيوخ في فرنسا المقررة في 24 أيلول/سبتمبر والتي تعتبر اختبارا للرئيس إيمانويل ماكرون.

وفي انتظار تجديد نصف أعضاء المجلس (171 من 348) خلال هذا الاقتراع، فإن شعبية ماكرون قد لا تساعده في فرض أنصاره في المجلس الذي يهيمن عليه حاليا اليمين، وذلك بعد ثلاثة أشهر من كسبه أغلبية عريضة في الجمعية الوطنية، بحسب خبراء.

ومن المتوقع أن تشهد هذه الانتخابات عددا قياسيا من الترشيحات. ويختتم تقديم الترشيحات مساء الجمعة.

وستحاول حركة "الجمهورية إلى الأمام" التي أنشأها الرئيس ماكرون الذي لديه حاليا 29 عضوا في مجلس الشيوخ تعزيز موقعه في هذا المجلس. وقال رئيس كتلته فرنسوا باتريا مؤخرا "إذا أصبحنا 50 سيكون ذلك جيدا".

وتجري هذه الانتخابات بنظام الاقتراع غير المباشر حيث لا يصوت فيها إلا رؤساء البلديات والنواب المحليين ومصير نتيجتها يختلف تماما عن الانتخابات التشريعية التي فاز فيها بشكل واسع حزب ماكرون.

حزب اليمين يطمح للاحتفاظ بالغالبية

ويتوقع أن يتيح وزن النواب المحليين لليمين أن يحتفظ بالغالبية، ما سيمنع حزب ماكرون من تغيير التوازن بين اليمين واليسار التقليدي في مجلس الشيوخ، الأمر الذي كان قد نجح فيه في انتخابات الجمعية العامة. ويتوقع الخبراء أن يستمر اليمين بشغل غالبية في مجلس الشيوخ كما هو الحال منذ 2014.

وبعد فورة الانتخابات الرئاسية، شهدت الأشهر الأربعة الأولى من ولاية ماكرون تراجعا غير مسبوق في شعبيته. وفي نهاية آب/أغسطس أقر كريستوف كاستانير المتحدث باسم الحكومة بأنه لا يتوقع "فوزا كاسحا".

ويحتاج ماكرون لتمرير إصلاحات دستورية للحصول على أغلبية ثلاثة أخماس بين البرلمانيين (555 من أعضاء الجمعية العامة ومجلس الشيوخ من إجمالي 925 عضوا). والحل الآخر المتاح هو إجراء استفتاء.

ويملك الحزب الجمهوري اليميني 143 مقعدا في مجلس الشيوخ المنتهية ولايته. أما الحزب الاشتراكي فبات لديه، بعد عدة انشقاقات لصالح حزب ماكرون، 90 مقعدا.

ولن تقدم حركة "فرنسا المتمردة" بزعامة جان لوك ميلنشون مرشحين إلى انتخابات مجلس الشيوخ لأنها لا تملك ما يكفي من الناخبين الكبار والحلفاء.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 05/09/2017