"حمى" ضم لاعبين جدد تصيب أندية كرة القدم الفرنسية وتدفعها لإنفاق قياسي

حطمت أندية كرة القدم الفرنسية رقمها القياسي في الإنفاق في فترة الانتقالات الصيفية، حيث بلغت إجمالي الصفقات 697 مليون يورو، وهو ما يفوق أربعة أضعاف ما أنفقته خلال الـ12 شهرا الماضية بالكامل. وبالرغم من هذا الإنفاق "السخي"، إلا أن إنفاق الأندية الفرنسية لا يزال أقل من نصف ما تنفقه نظيرتها الإنكليزية.

سجلت أندية كرة القدم الفرنسية رقما قياسيا جديدا لإنفاقها في فترة الانتقالات الصيفية، ودفعت 697 مليون يورو هذه السنة، كانت حصة الأسد منها لنادي باريس سان جرمان.

ويفوق هذا الرقم بأربعة أضعاف مجموع ما أنفقته الأندية قبل 12 شهرا، علما بأن أبرزها في 2017 كان سان جرمان المملوك من هيئة قطر للاستثمارات الرياضية، والذي دفع 222 مليون يورو لضم البرازيلي نيمار من نادي برشلونة الإسباني، في أكبر صفقة بتاريخ اللعبة.

ولا يشمل مجموع الإنفاق، قيمة انضمام الدولي الشاب كيليان مبابي لسان جرمان، علما أن الأخير تعاقد مع اللاعب السابق لموناكو بطل الدوري الموسم الماضي، على سبيل الإعارة لموسم واحد، مع خيار شرائه بشكل نهائي الموسم المقبل مقابل 180 مليون يورو.

وقالت رابطة الدوري في بيان الاثنين إن "مجموع الإنفاق كان أربعة أضعاف الإنفاق في 2016، ووصل إلى 697 مليون يورو".

وأضافت "في الاتجاه المعاكس، تضاعفت قيمة البيع لتصل إلى 619 مليون يورو"، مشيرة إلى أن الأرقام المذكورة "لا تشمل خيارات شراء لاعبين يشاركون حاليا على سبيل الإعارة، ومنهم كيليان مبابي".

إنفاق الأندية الإنكليزية يفوق مرتين إنفاق مثيلتها الفرنسية

وكان من أبرز المساهمين في هذه الأرقام، موناكو الذي أحرز الموسم الماضي لقب الدوري للمرة الأولى منذ عام 2000، إذ تخلى عن عدد من لاعبيه كمبابي ومواطنه بنجامان مندي والبرتغالي برناردو سيلفا، وضم آخرين كالسنغالي كيتا بالدي والمونتينيغري ستيفان يوفيتيتش من لاتسيو وإنتر ميلان الإيطاليين على التوالي.

وعلى رغم هذه المبالغ الطائلة، إلا أنها لا تزال أقل من نصف إنفاق أندية الدوري الإنكليزي الممتاز خلال الفترة نفسها، والذي وصل إلى 1,4 مليار جنيه إسترليني (1,5 مليار يورو).

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 05/09/2017