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آسيا

كوريا الشمالية "تعد بإرسال مزيد من الهدايا إلى الولايات المتحدة إذا لم تكف عن استفزازاتها"

© أ ف ب / أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 05/09/2017

توعد السفير الكوري الشمالي لدى الأمم المتحدة هان تاي-سونغ الثلاثاء الولايات المتحدة "بمزيد من الهدايا"، إذا لم تكف عن "استفزازاتها". وشدد السفير الكوري الشمالي على أن بلاده لن تتراجع قيد أنملة عن تطوير قدرتها النووية ولن تضعها في أي حال من الأحوال على طاولة المفاوضات".

أعلن السفير الكوري الشمالي لدى الأمم المتحدة في جنيف هان تاي-سونغ الثلاثاء أن التجارب النووية والصاروخية التي أجرتها بلاده أخيرا هي "هدايا" موجهة إلى الولايات المتحدة التي ستتلقى المزيد منها إذا لم تكف عن "استفزازاتها".

وقال الدبلوماسي الكوري الشمالي خلال مؤتمر للمنظمة الدولية حول نزع الأسلحة الكيميائية إن "إجراءات الدفاع عن النفس الأخيرة التي اتخذتها بلدي، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، هي هدية موجهة حصرا للولايات المتحدة".

وأضاف أن "الولايات المتحدة ستتلقى المزيد من هذه الهدايا من بلدي طالما أنها ماضية في استفزازاتها المتهورة ومحاولاتها العقيمة للضغط على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية".

وشدد السفير الكوري الشمالي على أن "لا الضغوط ولا العقوبات ستجدي نفعا" مع بيونغ يانغ.

"بيونغ يانغ لن تتراجع قيد أنملة عن تطوير قدرتها النووية"

وأضاف محذرا أن كوريا الشمالية "لن تضع في أي حال من الأحوال قدرة الردع النووي التي تتمتع بها على طاولة المفاوضات ولن تتراجع قيد أنملة على طريق تطوير قوتها النووية ما لم يتم القضاء نهائيا على السياسة العدائية والتهديد النووي الأمريكي لبلادي".

وأثارت كوريا الشمالية الأحد قلقا دوليا عندما فجرت ما قالت إنه قنبلة هيدروجينية يمكن وضعها على صواريخ بعيدة المدى.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 05/09/2017

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