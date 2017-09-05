مونديال 2018: سوريا تتعادل مع إيران وتحافظ على آمالها في التأهل للنهائيات

أبقى المنتخب السوري لكرة القدم على آماله في التأهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم العام 2018، بعد تعادله بهدفين مع نظيره الإيراني، في الجولة العاشرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال. وحل منتخب سوريا ثالثا في مجموعته، ما ممكنه من التأهل إلى الملحق القاري، بفارق الأهداف عن المنتخب الأوزباكستاني.

تأهل منتخب سوريا لكرة القدم إلى الملحق القاري بعد تعادله مع مضيفته إيران 2-2

وعلى ملعب آزادي في طهران، سجل لسوريا تامر حاج محمد (13) وعمر السومة (90+3) ولإيران سردار أزمون (54 و64)، لتنهي سوريا التصفيات ثالثة في المجموعة الآسيوية الأولى برصيد 13 نقطة، بفارق نقطتين عن كوريا الجنوبية، بينما سبق لإيران (22 نقطة) ضمان تأهلها.

وكانت سوريا في حاجة إلى الفوز لتضمن على الأقل خوض الملحق الأسيوي مع أستراليا ثالث المجموعة الثانية، على أن يخوض الفائز في هذا الملحق ملحقا دوليا مع رابع منطقة كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي)، بغض النظر عن نتيجة مباراة كوريا وأوزبكستان. كما كان في إمكان سوريا التأهل مباشرة بحال فوزها وفشل كوريا بحصد النقاط ضد أوزبكستان.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى مونديال روسيا فيما يخوض ثالثا كل مجموعة ملحقا قاريا من مباراتي ذهاب وإياب في 5 و10 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وجاء الشوط الأول حماسيا، ودانت الأفضلية في نصفه الأول لسوريا التي افتتحت التسجيل بعد ربع ساعة عن طريق لاعب الوسط تامر حاج محمد، إثر ضربة حرة قوية نفذها المهاجم عمر السومة وارتدت من حارس المنتخب الإيراني.

لكن في نهاية الشوط الأول، وقع السوريون فريسة أخطاء دفاعية، فمنيت شباكهم بهدف التعادل عن طريق سردار أزمون الذي كاد يقلب الطاولة مرة ثانية قبل الدخول إلى غرف الملابس، لولا تألق الحارس إبراهيم عالمة.

وفي الشوط الثاني، أحكمت إيران سيطرتها على مجريات اللعب وضاعفت النتيجة عن طريق أزمون إثر خطأ دفاعي. إلا أن سوريا تمكنت من معادلة النتيجة عبر السومة قبيل انطلاق صافرة النهاية.

وتأهل منتخب كوريا الجنوبية إلى النهائيات للمرة التاسعة على التوالي بتعادله سلبا مع أوزبكستان، في الجولة الأخيرة من الدور الثالث الحاسم لتصفيات آسيا الى مونديال 2018 التي أقيمت في أوقات متزامنة الثلاثاء.

وانضمت كوريا الجنوبية إلى إيران واليابان والبرازيل وبلجيكا والمكسيك إضافة إلى روسيا صاحبة الضيافة العام المقبل في النهائيات التي ينافس فيها 32 فريقا وستقام بين 14 يونيو /حزيران و15 يوليو/تموز.

وفي المباراة الثالثة ضمن المجموعة نفسها، خسرت قطر أمام ضيفتها الصين 1-2، إلا أن النتيجة لم تكن كافية للصين التي كانت تأمل في بلوغ الملحق. وأنهت الصين التصفيات برصيد 12 نقطة في المركز الخامس، بينما حلت قطر أخيرة مع سبع نقاط.

وتلتقي سوريا واستراليا في الملحق الآسيوي 5 و10 تشرين الأول/اكتوبر المقبل، والفائز منه يتأهل لمواجهة رابع منطقة كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي).

فرانس 24/ أ ف ب/ رويترز

نشرت في : 05/09/2017