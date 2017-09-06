الإمارات: "لوفر أبو ظبي" يفتتح أبوابه في نوفمبر المقبل

أعلنت وزيرة الثقافة الفرنسية فرانسواز نيسن الأربعاء أن افتتاح متحف "لوفر أبو ظبي" بالإمارات العربية المتحدة سيكون في 11 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. ويعد هذا المتحف الملقب بـ"لوفر الصحراء" المشروع الأول من نوعه في البلاد العربية والأضخم من حيث تصدير الثقافة الفرنسية إلى الخارج.

عشر سنوات بعد الكشف عن المشروع الثقافي الضخم بين فرنسا والإمارات العربية المتحدة، أعلنت وزيرة الثقافة الفرنسية فرانسواز نيسن في مؤتمر صحافي عقدته في العاصمة الإماراتية، أن متحف اللوفر سيفتتح أبوابه في أبوظبي في 11 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وسيكون المتحف الأول من نوعه في العالم العربي، والأول الذي يحمل اسم متحف اللوفر الأساسي في باريس. وهو ثمرة اتفاق وقع في 2007 بين حكومتي أبوظبي وفرنسا، يلقب بـ"لوفر الصحراء" شيد في جزيرة السعديات بإمارة أبو ظبي.

وقالت الوزيرة الفرنسية "يسرني أن أعلن أن متحف اللوفر أبوظبي سيفتح أبوابه في تشرين الثاني/نوفمبر"، مضيفة "هذا ردنا المشترك في زمن تتعرض الثقافة للاستهداف".

وعبرت عن "فخر" بلادها للمساهمة في المتحف من خلال توظيف خبرتها في مجال إدارة المتاحف وإعارة المتحف أعمالا فنية من مجموعاتها الوطنية خلال العقود الثلاثة القادمة.

وصمم متحف اللوفر أبوظبي الذي يقع في وسط العاصمة الإماراتية، المهندس المعماري الفرنسي جان نوفيل الحائز جائزة "بريتكز العالمية.

وقال وزير الثقافة الإماراتي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان "كما أن اللوفر يشكل جوهرة تتوج باريس، فإن اللوفر أبوظبي سيتمتع بهذه الميزة أيضا".

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 06/09/2017