الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

النقاش

سوريا : ماذا بعد العبور إلى دير الزور؟

للمزيد

وقفة مع الحدث

هل ستضطر دول شرق أوروبا لاستقبال لاجئين؟

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

الروهينغا: كارثة إنسانية وشيكة على حدود بنغلادش

للمزيد

النقاش

بورما: من يوقف معاناة الروهينغا؟

للمزيد

حدث اليوم

تونس: تحوير وزراي وجدل انتخابي

للمزيد

وقفة مع الحدث

فرنسا: جدل حول قضية الفلسطيني-الفرنسي صلاح حموري

للمزيد

ضيف اليوم

ما أهمية تحرير دير الزور من قبضة تنظيم "الدولة الإسلامية"؟

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

معركة دير الزور... والغموض الميداني؟

للمزيد

ريبورتاج

التنقيب عن الذهب في الفلبين مهمة ليست بالهينة

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

آسيا

دونالد ترامب: "العمل العسكري ضد بيونغ يانغ ليس الخيار الأول"

© أ ف ب/ أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 06/09/2017

تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اللجوء إلى العمل العسكري ضد كوريا الشمالية وصرح أنه ليس الخيار الأول لحل الأزمة، واختار وسائل أخرى لحل الأزمة الكورية-الأمريكية على رأسها فرض عقوبات جديدة على نظام بيونغ يانغ إثر إطلاقه لصواريخ بالستية عابرة للقارات.

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء أن الإجراءات العسكرية ضد كوريا الشمالية ليست "الخيار الأول" لإدارته، مبتعدا بذلك عن التهديدات الشديدة اللهجة التي أطلقها حتى الآن ضد النظام في بيونغ يانغ.

وبعد اتصال هاتفي مع نظيره الصيني شي جينبينغ حول كيفية التعامل مع برامجي كوريا الشمالية النووي والبالستي، لم يستبعد ترامب ضربات عسكرية قائلا "سنرى ما سيحدث". لكنه أشار إلى أن الوسائل الأخرى لممارسة الضغوط ستكون لها الأولوية.

وفي اتصالهما الهاتفي رحب الرئيسان بتبني مجلس الأمن الدولي قرارا بفرض عقوبات على كوريا الشمالية، ووصفاه بـ"الخطوة الضرورية والمهمة نحو إرساء السلام والاستقرار على شبه الجزيرة الكورية" بحسب بيان البيت الأبيض.

من جانبه حث الرئيس الصيني شي جينبينغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال الاتصال الهاتفي على تجنب "الأقوال والأفعال" التي من شأنها أن "تؤجج" التوتر الذي تشهده شبه الجزيرة الكورية، بحسب التلفزيون الحكومي.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 06/09/2017

  • كوريا الشمالية

    كوريا الشمالية: هل تغيرت "المعادلة" بعد التجربة النووية الأخيرة؟

    للمزيد

  • كوريا الشمالية

    مجلس الأمن يناقش مشروع قرار بفرض مزيد من العقوبات على كوريا الشمالية

    للمزيد

  • كوريا الشمالية

    ما هي الخيارات المتاحة أمام إدارة ترامب للرد على كوريا الشمالية؟

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي