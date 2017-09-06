تونس: رئيس الحكومة يوسف الشاهد يجري تعديلا وزاريا يطال وزارات الدفاع والداخلية والمالية

أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد الأربعاء عن تعديل وزاري واسع ضم وزراء الدفاع والداخلية والمالية. وتم تعيين المستشار الاقتصادي السابق لرئيس الدولة رضا شلغوم وزيرا للمالية، ووزير الدفاع السابق عبد الكريم الزبيدي وزيرا للدفاع خلفا للجامعي فرحات الحرشاني، فيما استبدل وزير الداخلية الهادي المجدوب بلطفي براهم.

أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد الأربعاء بعد لقائه الرئيس الباجي قائد السبسي أنه قام بتعديل وزاري واسع طاول بشكل خاص وزارتي الداخلية والدفاع.

وعين الشاهد مدير مكتبه، المستشار الاقتصادي السابق لرئيس الدولة رضا شلغوم، وزيرا للمالية. كما عين وزير الدفاع السابق عبد الكريم الزبيدي وزيرا للدفاع ليخلف الجامعي فرحات الحرشاني، فيما استبدل وزير الداخلية الهادي المجدوب بلطفي براهم. وبراهم سبق أن كان آمر الحرس الوطني بحسب وسائل إعلام تونسية.

وسبق أن تولى شلغوم والزبيدي مناصب في حكومات في ظل رئاسة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. الزبيدي، الذي عين وزيرا للدفاع بعيد سقوط بن علي، بقي في منصبه من 2011 حتى 2013 لكنه رفض بعد ذلك البقاء في الحكومة إثر الأزمة السياسية الناجمة عن اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في 6 شباط/فبراير 2013.

وانتقد آنذاك الطبقة السياسية معتبرا أنها غير قادرة على إخراج تونس من الأزمة.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 06/09/2017