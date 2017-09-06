الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

وقفة مع الحدث

هل ستضطر دول شرق أوروبا لاستقبال لاجئين؟

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

الروهينغا: كارثة إنسانية وشيكة على حدود بنغلادش

للمزيد

النقاش

بورما: من يوقف معاناة الروهينغا؟

للمزيد

حدث اليوم

تونس: تحوير وزراي وجدل انتخابي

للمزيد

وقفة مع الحدث

فرنسا: جدل حول قضية الفلسطيني-الفرنسي صلاح حموري

للمزيد

ضيف اليوم

ما أهمية تحرير دير الزور من قبضة تنظيم "الدولة الإسلامية"؟

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

معركة دير الزور... والغموض الميداني؟

للمزيد

ريبورتاج

التنقيب عن الذهب في الفلبين مهمة ليست بالهينة

للمزيد

ريبورتاج

جزيرة جربة التونسية... إحدى رموز التعايش السلمي بين المسلمين واليهود

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

فرنسا

إعصار "إيرما" يسبب أضرارا "كبيرة" في جزيرتين فرنسيتين في الكاريبي

© أ ف ب | متاجر ومساكن في سان بارتلمي بجرز غوادلوب الفرنسية، مغلقة تحسبا لوصول الإعصار إيرما، الثلاثاء 5 أيلول/سبتمبر 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 06/09/2017

صرحت وزيرة أقاليم ما وراء البحار الفرنسية، أنيك جيرادان الأربعاء أن الأضرار التي سببها إعصار "إيرما" تعتبر كبيرة. وقررت إغلاق المدارس والإدارات الرسمية في جزيرتي سان مارتان الفرنسية الهولندية وسان بارتيليمي الفرنسية المتضررتين من الإعصار.

تضررت الجزيرتان سان مارتان الفرنسية الهولندية وسان بارتيليمي الفرنسية بشكل كبير إثر إعصار "إيرما" الذي ضربهما الأربعاء، حسبما أعلنت أنيك جيراردان وزيرة أقاليم ما وراء البحار الفرنسية.

وأشارت جيراردان لدى خروجها من اجتماع لمجلس الوزراء في باريس إلى أن الإعصار الذي بلغ الدرجة الخامسة، وهي الأشد، تسبب في إسقاط أسقف منازل عديدة.

وفقا لتقارير المركز الأمريكي لمراقبة الأعاصير، شق إعصار إيرما طريقه في وقت مبكر الأربعاء إلى منطقة الكاريبي بمجرد وصوله إلى جزيرة باربودا مصحوبا برياح عاتية تبلغ سرعتها 295 كلم في الساعة.

رفع مستوى التأهب إلى البنفسجي

ورفعت السلطات الفرنسية مستوى التأهب في الجزيرتين صباح الأربعاء إلى البنفسجي، الذي يفرض عزل السكان الكامل بسبب خطر الإعصار المؤكد.

وستغلق المدارس والإدارات الرسمية أبوابها في هاتين الجزيرتين، فيما بدأ السكان بالتمون بالمياه والمواد الغذائية والبطاريات.

ويتجه الإعصار إلى الجزر العذراء البريطانية ومن المتوقع أن يبلغ مساء الأربعاء بورتوريكو الأمريكية التي تعد 3,5 مليون نسمة.

ويعتبر إعصار إيرما، الذي يتقدم بسرعة 24 كلم في الساعة، أشد من الإعصار المعروف باسم "لويس" الذي ضرب جزيرة سان مارتان عام 1995، أو حتى "هوغو" الذي أسفر عن مقتل 15 شخصا في غوادولوب عام 1989، كما أنه أقوى من الإعصار هارفي الذي ضرب تكساس ولويزيانا في الآونة الأخيرة والذي أدى إلى مقتل 42 شخصا في حصيلة أخيرة.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 06/09/2017

  • الولايات المتحدة

    الولايات المتحدة: قتلى ومشردون مع اقتراب الإعصار هارفي من هيوستن

    للمزيد

  • الولايات المتحدة

    صور: سيول مدمرة في هيوستن الأمريكية بسبب إعصار هارفي

    للمزيد

  • فرنسا

    إضراب عام يشل إقليم غويانا الفرنسي اعتبارا من الاثنين

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي