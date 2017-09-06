إعصار "إيرما" يسبب أضرارا "كبيرة" في جزيرتين فرنسيتين في الكاريبي

صرحت وزيرة أقاليم ما وراء البحار الفرنسية، أنيك جيرادان الأربعاء أن الأضرار التي سببها إعصار "إيرما" تعتبر كبيرة. وقررت إغلاق المدارس والإدارات الرسمية في جزيرتي سان مارتان الفرنسية الهولندية وسان بارتيليمي الفرنسية المتضررتين من الإعصار.

تضررت الجزيرتان سان مارتان الفرنسية الهولندية وسان بارتيليمي الفرنسية بشكل كبير إثر إعصار "إيرما" الذي ضربهما الأربعاء، حسبما أعلنت أنيك جيراردان وزيرة أقاليم ما وراء البحار الفرنسية.

وأشارت جيراردان لدى خروجها من اجتماع لمجلس الوزراء في باريس إلى أن الإعصار الذي بلغ الدرجة الخامسة، وهي الأشد، تسبب في إسقاط أسقف منازل عديدة.

وفقا لتقارير المركز الأمريكي لمراقبة الأعاصير، شق إعصار إيرما طريقه في وقت مبكر الأربعاء إلى منطقة الكاريبي بمجرد وصوله إلى جزيرة باربودا مصحوبا برياح عاتية تبلغ سرعتها 295 كلم في الساعة.

رفع مستوى التأهب إلى البنفسجي

ورفعت السلطات الفرنسية مستوى التأهب في الجزيرتين صباح الأربعاء إلى البنفسجي، الذي يفرض عزل السكان الكامل بسبب خطر الإعصار المؤكد.

وستغلق المدارس والإدارات الرسمية أبوابها في هاتين الجزيرتين، فيما بدأ السكان بالتمون بالمياه والمواد الغذائية والبطاريات.

ويتجه الإعصار إلى الجزر العذراء البريطانية ومن المتوقع أن يبلغ مساء الأربعاء بورتوريكو الأمريكية التي تعد 3,5 مليون نسمة.

ويعتبر إعصار إيرما، الذي يتقدم بسرعة 24 كلم في الساعة، أشد من الإعصار المعروف باسم "لويس" الذي ضرب جزيرة سان مارتان عام 1995، أو حتى "هوغو" الذي أسفر عن مقتل 15 شخصا في غوادولوب عام 1989، كما أنه أقوى من الإعصار هارفي الذي ضرب تكساس ولويزيانا في الآونة الأخيرة والذي أدى إلى مقتل 42 شخصا في حصيلة أخيرة.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 06/09/2017