الكاريبي: إيمانويل ماكرون يتوقع حصيلة "ثقيلة وقاسية" لإعصار إيرما

قتل شخصان على الأقل وجرح اثنان آخران الأربعاء جراء إعصار "إيرما" الذي عصف بجزيرتي سان بارتيليمي الفرنسية وسان مارتان الفرنسية الهولندية في الكاريبي، حسب ما أفادت السلطات الفرنسية. وتوقع الرئيس إيمانويل ماكرون أن تكون حصيلة الإعصار "ثقيلة وقاسية". والإعصار مصنف في الفئة 5، وهي الأعلى ضمن سلم قوة الأعاصير.

تسبب الإعصار "إيرما"، الذي عصف الأربعاء بجزيرتي سان بارتيليمي الفرنسية وسان مارتان الفرنسية الهولندية في الكاريبي، بمقتل شخصين على الأقل وإصابة اثنين آخرين بجروح بالغة، بحسب ما أعلنت وزيرة أقاليم ما وراء البحار الفرنسية أنيك جيراردان.

وبقيت عين الإعصار البالغ قطرها حوالى 50 كلم عند سان بارتيليمي حوالى ساعة ونصف الساعة قبل أن تطال سان مارتان، حيث تسبب في أضرار "هائلة" رغم أنه "من غير الممكن تقديرها" حتى الآن بحسب وزير الداخلية الهولندي رونالد بلاستيرك.

والإعصار مصنف في الفئة 5، وهي الأعلى ضمن سلم قوة الأعاصير.

وأعلنت الأرصاد الجوية الفرنسية أن البحر "يتدفق بعنف بالغ" على السواحل وأن "المياه تغمر قسما كبيرا من مناطق الساحل المنخفضة". وبلغت سرعة الرياح بحسب مركز رصد الأعاصير الأمريكي 360 كلم في الساعة.

وتحدث شهود في سان مارتان وسان بارتيميلي عن طوفان يرافقه وميض البرق وأشجار مقتلعة وانقطاع التيار الكهربائي والاتصالات الهاتفية. وظهرت في مشاهد فيديو سيارات غمرت نصفها المياه ومراكب جانحة.

وقد توقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إثر زيارة خلية أزمة في وزارة الداخلية أن تكون حصيلة الإعصار "ثقيلة وقاسية"، مشيرا إلى "ضحايا". وقال: "من المبكر جدا تقديم حصيلة بالأرقام. يمكنني أن أقول أن هذه الحصيلة ستكون ثقيلة وقاسية وسيكون هناك ضحايا (...) والأضرار المادية في الجزيرتين (الفرنسيتين) كبيرة".

وكان الإعصار الذي أرغم الطائرة التي تقل البابا فرنسيس إلى كولومبيا على تغيير مسار رحلتها، قد عصف بجزيرة بربادوس في وقت مبكر الأربعاء مصحوبا برياح عاتية بلغت سرعتها 295 كلم في الساعة بحسب المركز الأمريكي لمراقبة الأعاصير.

وبحسب الأرصاد الجوية الفرنسية، فإن "إيرما إعصار تاريخي (...) لا سابق لشدته في المحيط الأطلسي"، ويعتبر أشد من الإعصار "لويس" الذي ضرب جزيرة سان مارتان عام 1995، والإعصار "هوغو" الذي أسفر عن مقتل 15 شخصا في غوادولوب عام 1989، والإعصار "هارفي" الذي ضرب تكساس ولويزيانا في الآونة الأخيرة وأدى إلى مقتل 42 شخصا متسببا بأضرار مادية بأكثر من مئة مليار دولار.

وبعد الجزر العذراء البريطانية يمر الإعصار شمال بورتو ريكو التي تهطل عليها أمطار غزيرة، بحسب مركز الأعاصير. وتم إجلاء السكان من بعض المناطق وأحصي حتى الآن 799 لاجئا، وتوقف التيار الكهربائي عن العمل في بعض المناطق.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حال الإنذار في الجزر العذراء الأمريكية وبورتو ريكو وفلوريدا، فيما بدأت عملية إخلاء جزر كي وست في أقصى جنوب فلوريدا.

وفي ميامي تشكلت طوابير طويلة أمام محطات البنزين ونشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر إقبالا كبيرا على التزود من المتاجر. وحذرت السلطات أنها ستلاحق التجار الذين قد يرفعون الأسعار.

فرانس24 / أ ف ب

نشرت في : 06/09/2017