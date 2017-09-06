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الشرق الأوسط

نجوم الغناء السعودي يقدمون أغنية تهاجم قطر

© أ ف ب/ أرشيف | الفنان السعودي محمد عبده كان من بين النجوم المشاركين في أغنية سياسية تهاجم قطر

نص فرانس 24

آخر تحديث : 06/09/2017

أطلق عدد من كبار الفنانين السعوديين أغنية سياسية ضد قطر على خلفية الأزمة الدبلوماسية الواقعة بين البلدين. وردت قطر عبر تغريدة نشرها مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية أحمد بن سعيد الرميحي، قال فيها "علميهم يا قطر" ردا على عنوان الأغنية "علم قطر".

شاركت مجموعة من الفنانين السعوديين في أداء مشترك لأغنية سياسية ضد قطر بعد ثلاثة أشهر من قطع المملكة العلاقات معها بعد إتهام الأخيرة لها بدعم الإرهاب في المنطقة. أما الدوحة من جانبها فقد رأت في هذه الخطوة "افتراء وسوقية".

وبثت شركة "روتانا" المملوكة من الأمير السعودي الوليد بن طلال أغنية "علم قطر" على حسابها في موقع يوتيوب الإثنين. وخلال 24 ساعة، شاهد الأغنية التي تبلغ مدتها خمس دقائق أكثر من مليوني شخص.

وشارك في أداء الأغنية مجموعة من كبار الفنانين السعوديين وعمالقة الموسيقى فيها، وهم محمد عبده، وعبد المجيد عبدالله، وراشد الماجد، ورابح صقر، وأصيل أبو بكر، إلى جانب الفنانين العراقيين وليد الشامي وماجد المهندس.

والأغنية من تأليف المستشار في الديوان الملكي السعودي تركي آل الشيخ.

وأثارت كلمات الأغنية التي أظهر تصويرها صورا للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ونجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان غضب القطريين بعد ما ورد فيها من تهديد.

وردت الدوحة على الأغنية عبر مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية أحمد بن سعيد الرميحي الذي كتب في تغريدة "إننا نسمو بأخلاقنا عن الصغائر، ونترك لهم الافتراءات والسرقات والسوقية بالكلام وإعلامهم المبتذل"، مضيفا "علميهم يا قطر".

وقوبلت الأغنية بردود فعل ساخرة عبر "تويتر"، ووجهت إنتقادات إلى الفنانين السعوديين لمشاركتهم في عمل فني-سياسي.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 06/09/2017

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