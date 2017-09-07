صور الخراب في جزيرتي سان بارتيليمي وسان مارتان بعد مرور الإعصار إيرما

خلف إعصار إيرما دمارا هائلا بجزيرتي سان بارتيليمي الفرنسية وسان مارتان الفرنسية الهولندية في الكاريبي، وقد قدرت السلطات بـ95 بالمائة حجم الأضرار في الجزء الفرنسي من جزيرة سان مارتن، فيما قتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص، ويعد هذا الإعصار أقوى ما شهده الأطلسي من عواصف.

استفاقت جزيرتا سان مارتان وسان برتيليمي في منطقة البحر الكاريبي على "مشاهد رعب" و"كابوس" و"مناظر مروعة" إذ بدأت الخميس عمليات الإغاثة فيها بعد أن ضربها الإعصار إيرما غير المسبوق الذي تسبب بوفاة تسعة أشخاص ويهدد حاليا جمهورية الدومينيكان.

وأعلنت أجهزة الإغاثة الفرنسية أن الاعصار العنيف أسفر عن "مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 21 آخرين" في الجزء الفرنسي من جزيرة سان مارتان الفرنسية الهولندية.

صور الدمار الذي خلفه إعصار إيرما 1 #StBarth By Kevin Barrallon #IRMA pic.twitter.com/cVIfiefFlx Jérémy Edouard (@bienglace) September 7, 2017

وسجلت حالة وفاة تاسعة على جزيرة باربودا المجاورة التي تعد 1600 نسمة ولحق بها "دمار كبير" حسب ما قال رئيس وزراء أنتيغوا وبربودا، الجزيرة المستقلة.

أما بالنسبة للقسم الهولندي، فلم تسجل أية حالة وفاة لكن الإعصار تسبب بحسب رئيس الوزراء الهولندي مارك روتيه "بخسائر هائلة" خصوصا في المطار والمرفأ "عازلا الجزيرة عن العالم".

صور الدمار الذي خلفه إعصار إيرما 2 Ce qu'il reste du Calmos Café à Grand-Case #StMartin #IRMA pic.twitter.com/ml0OnjexKb Jérémy Edouard (@bienglace) September 6, 2017

ولم يترك الإعصار إيرما سقف بيت في شمال الأنتيل إلا واقتلعه خصوصا في سان مارتان التي "لحق بها دمار هائل بنسبة 95%" من جهتها الفرنسية، حسب ما ذكر رئيس المجلس الإقليمي الفرنسي دانيال جيبس.

ويروي شهود عيان على هذه الجزيرة التي تعد حوالى 70 ألف نسمة، ما رأوا من "مشاهد مروعة". وقال الصحافي في قناة "أوتر مير بروميار" الفرنسية ستيفن برودنت "كنا أمام ظاهرة غير مسبوقة" مضيفا أن "كل ما لم يكن له الحد الأدنى من الصلابة لم يعد موجودا".

وقالت صحافية أخرى في "غوادولوب بروميار" إنه "كابوس".

صور الدمار الذي خلفه إعصار إيرما 3 Apsolutely devistating images from St. Martin where hurricane Irma hit hard... #HurricaneIrma #Irma #IRMA #StMartin source: FB pic.twitter.com/HoAuPgYmQi WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) September 7, 2017

واعتبر رئيس الداخلية الفرنسية جيرار كولومب أن "الدمار هائل" فيما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيزور "في أقرب وقت ممكن" المناطق المنكوبة. وقال كولومب "في المناطق النائية، لا يزال هناك عددا من الضحايا".

وأكد ممثل الحكومة الفرنسية في غوادولوب إيريك مير أن "الوضع مأساوي". فالجزيرتان تعانيان من انقطاع في التيار الكهربائي والمياه الصالحة للشرب كما أن المباني غير صالحة للاستخدام والمنازل مدمرة فيما الأشجار مقتلعة وخدمات الإغاثة بحد ذاتها مقطوعة.

ووصلت وزيرة مقاطعات ما وراء البحار الفرنسية أنيك جيراردان صباح الخميس إلى جزيرة غوادولوب الفرنسية التي تتبع إداريا الى جزيرة سان مارتان، ومعها "تعزيزات بشرية ومادية" بلغت ما يقارب الـ200 عنصر من رجال إغاثة وجنود ورجال إطفاء وأطباء.

صور الدمار الذي خلفه إعصار إيرما 4 Maho à #StMartin 😱 Casino Royale @ #StMaarten, Cheri's Café, Sonesta... By Marty Dijkhuis #IRMA pic.twitter.com/eyqHr6kH59 Jérémy Edouard (@bienglace) September 7, 2017

وأشادت الوزيرة باعادة فتح قسم من مدرج المطار في الجهة الفرنسية من جزيرة سان مارتان، الأمر الذي سيسمح بوصول طائرة استطلاع عسكرية قريبا.

وقال كولومب "انتقلنا من مرحلة الاضطراب إلى مرحلة العمل" مؤكدا أن الجهود التي ستبذل "في الساعات المقبلة" ستكون من أجل تأمين المياه والطعام عبر توزيع "100 ألف حصة إعاشية"، وذلك "ليتمكن الناس من مواصلة تناول الطعام".

وأعلنت جيراردان افتتاح جسر جوي بين جزيرتي سان مارتان غوادولوب بدءا من الخميس وإرسال تعزيزات وخزانات مياه ومعدات إنقاذ عبر البحر".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 07/09/2017