البحر الكاريبي: الإعصار إيرما يخلف دمارا هائلا في الجزء الفرنسي من جزيرة سان مارتان

قتل ما لا يقل عن ستة أشخاص ودمر 95 بالمئة من الجزء الفرنسي من جزيرة سان مارتان في البحر الكاريبي بسبب الإعصار إيرما بحسب ما أفادت مصادر محلية. كما خلف الإعصار أيضا "دمارا كاملا" في جزيرة باربودا الصغيرة معطلا مطارها مما سيتوجب نقل المساعدات بالمروحيات من جزيرة أنتيغوا.

أعلن مسؤول محلي الأربعاء أن الجزء الفرنسي من جزيرة سان مارتان في البحر الكاريبي قد "تدمر بنسبة 95%" بسبب إعصار إيرما الذي ضرب المنطقة. وقال دانيال جيبس وهو نائب فرنسي سابق لإذاعة كاريبيان إنترناسيونال "إنها كارثة هائلة. لقد تدمر 95% من الجزيرة. أنا في حالة صدمة". وأضاف مشيرا إلى الحاجة الماسة للمساعدة الطارئة "يجب إخلاء المرضى، هناك سكان يجب إخلاؤهم لأني لا أعرف أين يمكن أن نأويهم".

وقتل ما لا يقل عن ستة أشخاص في الجزء الفرنسي من سان مارتان، بحسب حاكم غوادالوب أريك مير. وضرب الإعصار إيرما الذي يعد أقوى ما شهده الأطلسي من عواصف حتى الآن سلسلة من الجزر الصغيرة في الكاريبي الأربعاء.

وكان من المقرر أن تسافر الوزير الفرنسية لشؤون مناطق ما وراء البحار أنيك جيراردين إلى غوادالوب في وقت متأخر الأربعاء بصحبة طواقم طوارئ لتقييم الوضع، كما ذكرت الوزارة.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "من المبكر الحديث عن أعداد الضحايا، لكن استطيع أن أخبركم أن الحصيلة ستكون قاسية"، مضيفا أنه يتوقع أن تكون الأضرار في سان بارتس وسان مارتان "ضخمة".

وخلف الإعصار إيرما أيضا "دمارا كاملا" في جزيرة باربودا الصغيرة في الكاريبي، حسب ما أعلن رئيس وزراء الجزيرة غاستون براون. وقال براون بعد مرور الإعصار "أنه فقط مجرد دمار شامل، باربودا الآن عبارة عن حطام". وأفاد أن شخصا واحدا قتل يحتمل أنه طفل كانت والدته تسعى لنقله إلى مكان آمن بعد تضرر المبنى الذي يعيشان فيه.

وأضاف براون أن مطار الجزيرة تضرر أيضا ولم يعد بمقدور الطائرات أن تهبط فيه، لذا فان المساعدات يجب ان تنقل بالمروحيات من جزيرة أنتيغوا. وقال "قدرنا تكلفة إعادة البناء بمئة مليون دولار. وهذا قد يكون رقما تقريبيا لأننا هنا نتحدث عن إعادة بناء كل شيء وكل المؤسسات والبنى التحتية والاتصالات والطرقات وحتى فنادق الجزيرة تدمرت بالكامل. إنه أمر رهيب".

وتقع جزيرة باربودا شرق بورتوريكو ويبلغ عدد سكانها 1600 شخص.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 07/09/2017