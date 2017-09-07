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الشرق الأوسط

ترامب يعرض وساطته لحل الأزمة الخليجية وأمير الكويت متفائل بالتوصل لحلها قريبا

© أ ف ب / أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 07/09/2017

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، استعداده للتدخل والوساطة لحل الأزمة الخليجية، وأعرب عن اعتقاده بأن النزاع يمكن حله "بسهولة إلى حد ما" والتوصل إلى اتفاق سريعا. من جهته أعرب أمير الكويت عن تفاؤله بالتوصل لحل الأزمة في القريب العاجل.

اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس التوسط في الأزمة بين قطر وجيرانها العرب معربا عن اعتقاده بأن النزاع يمكن حله "بسهولة إلى حد ما".

وقال ترامب في مؤتمر صحافي مشترك مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أنه سيكون مستعدا للقيام بدور "الوسيط".

وأضاف "أود القيام بذلك، واعتقد سيكون لديكم اتفاق في أسرع وقت"، وتابع "اعتقد أنه امر سيتم حله بسهولة إلى حد ما".

وكانت السعودية والبحرين والإمارات ومصر أعلنت في الخامس من حزيران/يونيو الماضي قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر واتهمتها بدعم الإرهاب والتقرب من إيران.

وتنفي قطر هذه الاتهامات وتتهم الدول الأربع بالتعدي على سيادتها.

وأعطت واشنطن إشارات متباينة حول سياستها في الخليج.

ترامب يعرض وساطته لحل أزمة الخليج

وفور قطع الدول الأربع علاقاتها مع قطر، أبدى ترامب تأييدا كبيرا للسعودية، لكن بعض المسؤولين الآخرين وبينهم وزير الخارجية ريكس تيلرسون تبنوا لهجة أكثر اتزانا.

والرياض والدوحة من الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة.

واختار ترامب السعودية لتكون أول محطة خارجية له في أيار/مايو قبل أسبوعين من نشوب أزمة الخليج.

وتستضيف قطر قاعدة جوية أمريكية كبيرة تتضمن مركز قيادة يدير العمليات العسكرية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية".

أمير الكويت متفائل بالتوصل إلى حل لأزمة قطر في القريب العاجل

من جهته قال أمير الكويت إنه متفائل بالتوصل إلى حل لأزمة قطر في القريب العاجل، وأضاف الأمير: تلقينا جوابا قطريا يؤكد الاستعداد لبحث المطالب الثلاثة عشر للدول العربية.

أمير الكويت يقول أن قطر مستعدة لحل الأزمة الخليجية

وعبر أمير الكويت عن أمله بأن تساعد أمريكا في حل أزمة قطر.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 07/09/2017

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