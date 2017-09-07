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الشرق الأوسط

سوريا: دمشق تتهم إسرائيل بشن هجوم صاروخي على موقع عسكري بمحافظة حماة

© أ ف ب | طائرة مقاتلة إسرائيلية

نص فرانس 24

آخر تحديث : 07/09/2017

قالت القيادة العامة للجيش السوري الخميس في بيان إن طائرات حربية إسرائيلية استهدفت موقعا عسكريا قرب مصياف في محافظة حماة من الأجواء اللبنانية مما أدى إلى "مقتل عنصرين" ووقوع خسائر مادية. كما أوضح "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن الموقع هو مركز البحوث العلمية الذي يخضع للعقوبات الأمريكية بوصفه الهيئة السورية للأسلحة غير التقليدية.

أعلنت دمشق أن الطيران الإسرائيلي أطلق صواريخ عدة من الأجواء اللبنانية على موقع عسكري في غرب سوريا، ما تسبب بمقتل "عنصرين في الموقع"، بحسب ما جاء في بيان للقيادة العامة للجيش السوري.

وجاء في البيان "أقدم طيران العدو الإسرائيلي عند الساعة 2,45 (23,45 الأربعاء، ت غ) فجر اليوم على إطلاق عدة صواريخ من الأجواء اللبنانية استهدفت أحد مواقعنا العسكرية بالقرب من مصياف" الواقعة على بعد ستين كيلومترا شرق مدينة طرطوس الساحلية في غرب سوريا.

وقال البيان إن الغارات تسببت "بوقوع خسائر مادية واستشهاد عنصرين في الموقع" لم يحدد هويتهما أو عملهما. ويوجد موقع عسكري للجيش السوري شمال مصياف يضم معسكر تدريب وفرعا لمركز البحوث العلمية.

وقال مدير "المرصد السوري لحقوق الانسان" رامي عبد الرحمن لوكالة الأنباء الفرنسية إن "الصواريخ الإسرائيلية استهدفت المعسكر ومركز البحوث العلمية" الذي يخضع للعقوبات الأمريكية بوصفه الهيئة السورية للأسلحة غير التقليدية.

صور انتشرت على تويتر للقصف الإسرائيلي على المعسكر ومركز البحوث العلمية

وأوضح أن "القتيلين سوريان"، وأن هناك "أضرارا في مركز البحوث بشكل قطعي وحريقا ضخما في مستودعات الصواريخ".

وذكر أن "الإيرانيين وحزب الله يستخدمون هذا المعسكر، وهو قاعدة لكل الميليشيات الموالية للنظام التي تقاتل في ريف حماة" في وسط البلاد.

ونفذت إسرائيل خلال سنوات النزاع في سوريا عددا كبيرا من الغارات الجوية نادرا ما أقرت بها، واستهدفت غالبا مواقع لحزب الله اللبناني الذي يقاتل إلى جانب قوات النظام في سوريا. وتدعم إيران سوريا بالسياسة والمال والسلاح وتنشر عددا كبيرا من عسكرييها كمستشارين في أنحاء البلاد، بحسب تقارير مختلفة.

وأعلن محققون تابعون للأمم المتحدة الأربعاء أن لديهم أدلة تفيد بأن قوات الحكومة السورية مسؤولة عن هجوم بغاز السارين على مدينة خان شيخون أوقع 87 قتيلا في الرابع من نيسان/أبريل الماضي. وتقول الولايات المتحدة إن مركز البحوث العلمية في سوريا يصنع غاز السارين.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 07/09/2017

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