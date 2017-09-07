شبهات بروابط مع "الساحة العراقية السورية" بعد العثور على مشغل لصنع المتفجرات قرب باريس

تحدث وزير الداخلية الفرنسي الخميس، عن وجود "روابط مع مناطق أجنبية" مشيرا إلى "المسرح العراقي السوري"، بعد العثور الأربعاء على مشغل سري لصنع المتفجرات في ضاحية فيلجويف الباريسية. وكانت السلطات الفرنسية الخميس قد أوقفت شخصا ثالثا، وصادرت مزيدا من المواد الكيميائية التي تدخل في صنع متفجرات، في إطار التحقيق في القضية.

تحدث وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب الخميس، عن "روابط مع مناطق أجنبية" مشيرا إلى "المسرح العراقي السوري"، بعد العثور الأربعاء على مشغل سري لصنع المتفجرات في ضاحية باريسية وتوقيف ثلاثة مشتبه بهم.

ودهم الأمن الأربعاء شقة في منطقة فيلجويف قرب باريس بعد تلقي بلاغ، وعثر فيها على مئة غرام من مادة "تي إيه تي بي" جاهزة للاستخدام، وهي مادة متفجرة يدوية الصنع غالبا ما يستخدمها تنظيم "الدولة الإسلامية"، إضافة إلى قوارير غاز ومواد كيميائية وأوراق مكتوبة باللغة العربية.

توقيف ثلاثة مشتبه بهم

وأوقف الأمن الأربعاء رجلين يبلغان من العمر 36 و47 عاما في بلدة كريملين-بيسيتر القريبة من فيلجويف، أحدهما مالك الشقة التي أقيم فيها المشغل، وما زالا قيد التوقيف الاحتياطي الخميس.

وأوضحت مصادر قريبة من الملف أن الموقوف الثالث البالغ 37 عاما "متشدد ومراقب من المديرية العامة للأمن الداخلي"، وأوقف ليل الأربعاء الخميس لكن "علاقته بالمشغل ما زالت غير واضحة في هذه المرحلة".

وفيما نفى الموقوفون أي نية إرهابية تحدث وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب الخميس عن احتمال وجود صلات "بمناطق في الخارج" مشيرا إلى "الساحة العراقية السورية".

كذلك عثر الأمن الخميس أثناء مداهمات على ليترات عدة من مواد كيميائية تدخل في صنع مادة "تي إيه تي بي" بحسب مصدر قريب من الملف.

وأفاد مصدر قضائي أن المواد هذه عثر عليها في صندوق محفوظات مؤجر لواحد من الموقوفين الأربعاء، كان يستخدمه المشتبه به الرئيسي للتخزين بحسب مصدر قريب من الملف.

كيف تم العثور على مشغل لصنع المتفجرات قرب باريس؟

وقال جيرار كولومب متحدثا لإذاعة "فرانس أنفو" إن الشخصين الموقوفين الأربعاء أكدا للمحققين "أنهما أرادا تفجير أجهزة صرف آلي لسرقة النقود وينفيان أي طابع إرهابي".

"لكننا وجدنا أنهما على صلة بالإرهاب وهذا الاتجاه الذي يجدر البحث فيه"، بحسب الوزير الفرنسي الذي تشهد بلاده استنفارا أمنيا بعد تعرضها لسلسلة اعتداءات دامية منذ 2015.

العثور على كتيبات باللغة العربية وعلى "أم الشيطان"

أكد كولومب وجود "عدد من الروابط والاتصالات الهاتفية" مع الساحة السورية.

وأفاد أكثر من مصدر قريب من التحقيق أن هذه الصلات "غير مباشرة حتى الآن، لكن من الجلي أن المحققين يتابعون هذه الفرضية خصوصا نظرا إلى طبيعة المتفجرات".

وعثر في شقة فيلجويف الأربعاء، إلى جانب مادة "تي إيه تي بي" الجاهزة للاستعمال، على كتيبات باللغة العربية ومعدات مخصصة "لإعداد طرود مفخخة" ومواد كيميائية، بحسب مصدر مقرب من الملف. ويبدو أن الموقوفين تمكنوا من التزود بعشرة ليترات من مواد تدخل في صنع المادة المتفجرة.

تتمتع مادة "تي إيه تي بي" التي تطلق عليها أوساط تنظيم "الدولة الإسلامية" تسمية "أم الشيطان"، بقدرة تفجير هائلة ويمكن صنعها من مواد متوافرة في المتاجر.

روابط محتملة مع اعتداءات برشلونة

وعند وقوع الاعتداءات الأخيرة في أوروبا في 17 و18 آب/أغسطس في كاتالونيا (16 قتيلا وأكثر من 120 جريحا)، كانت الخلية الجهادية التي نفذتها تعد هذه المادة المتفجرة.

وتتواصل التحقيقات لمعرفة سبب وجود السيارة التي استخدمها منفذو الهجوم في كامبريلس بإسبانيا في المنطقة الباريسية في 11 و12 آب/أغسطس قبل أقل من أسبوع من اعتداءات كاتالونيا.

كذلك أشار كولومب ردا على سؤال بشأن روابط محتملة مع اعتداءي كاتالونيا، إلى أن "الأمر قد يكون محتملا، التحقيق سيظهر لنا ذلك (...) نعرف أن إسبانيا مكان عبور للشبكات القادمة من المغرب، ومن الممكن أن تكون هناك روابط، لكنني بصراحة لا أعرف المزيد".

واكتشف هذا المختبر لصنع المتفجرات في وقت مددت الحكومة حتى الأول من تشرين الثاني/نوفمبر حال الطوارئ في البلاد، على خلفية خطر إرهابي مرتفع في فرنسا التي شهدت منذ 2015 سلسلة اعتداءات أوقعت 239 قتيلا.

وصدر مرسوم في فرنسا في 31 آب/أغسطس 2017 ينص على وجوب ان يقدم كل شخص يريد شراء مواد تدخل في صنع متفجرات، وثيقة هوية وأن يوضح الغرض من استخدام المواد.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 07/09/2017