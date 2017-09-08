ماكرون يوجه من أثينا دعوة حماسية "لإعادة بناء" الاتحاد الأوروبي

وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس، من أثينا حيث يقوم بزيارة رسمية لليونا نتستمر يومين، دعوة حماسية "لإعادة بناء" الاتحاد الأوروبي. وأشار ماكرون إلى أن أوروبا وحدها من لديها تقاليد في احترام حقوق الإنسان والمساواة والعدالة الاجتماعية.

وجه الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون الخميس من أثينا دعوة حماسية "لإعادة بناء" الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى "طموح" آباء الاتحاد المؤسسين.

وقال ماكرون خلال زيارة تستمر يومين لأثينا إن "جيلنا يمكنه اختيار (فعل ذلك) .. ينبغي إيجاد القوة لإعادة بناء أوروبا"، وذلك خلال كلمته عند تلة بنيكس رمز الديمقراطية الأثينية القديمة.

وأضاف "نحن نتشارك تاريخا ومصير ... ينبغي الدفاع عن هذا التراث"، متابعا أن "اليوم، السيادة والديمقراطية والثقة في خطر".

وقال ماكرون، وزير الاقتصاد السابق، إن فقدان الاتحاد الأوروبي سيكون بمثابة "شكل من أشكال الانتحار السياسي والتاريخي"، معتبرا أن اوروبا قوية فقط يمكنها حماية مواطنيها من التهديدات العابرة للحدود مثل التغير المناخي والإرهاب.

لكنه أشار إلى أن أوروبا وحدها من لديها تقاليد في احترام حقوق الإنسان والمساواة والعدالة الاجتماعية.

وتساءل الرئيس الفرنسي "هل هناك قارة أخرى لديها مثل هذا الارتباط بالحرية والديموقراطية؟".

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 08/09/2017