الجيش السوري يشن هجوما لفك الحصار عن مطار دير الزور

أفاد مصدر عسكري سوري الجمعة أن الجيش بدأ هجوما لفك الحصار الذي يفرضه تنظيم "الدولة الإسلامية" على مطار دير الزور العسكري جنوبي المدينة. ويسعى الجيش السوري إلى إعادة وصل مناطق سيطرته غرب دير الزور بجنوب المدينة حيث توجد أحياء محاصرة من قبل مقاتلي التنظيم المتطرف.

بدأ الجيش السوري الجمعة هجوما جديدا لفك الحصار الذي يفرضه تنظيم "الدولة الإسلامية" على مطار دير الزور العسكري وأحياء مجاورة في إطار عمليته الهادفة إلى طرد الجهاديين من المدينة، وفق ما أفاد مصدر عسكري.

وقال المصدر الموجود في مدينة دير الزور في شرق سوريا "بدأت ظهر اليوم الجمعة عملية فك الطوق عن المطار العسكري" الواقع جنوب المدينة.

وتسعى وحدات الجيش إلى إعادة وصل مناطق سيطرتها في غرب المدينة، بعدما تمكن التنظيم مطلع العام الحالي من فصلها إلى قسم شمالي تم كسر الحصار عنه الثلاثاء وآخر جنوبي يضم المطار العسكري والأحياء المجاورة المحاصرة من الجهاديين.

وبحسب المصدر، فإن القوات الحكومية الموجودة في اللواء 137 تقدمت الجمعة جنوباً، وتخوض معارك عنيفة ضد الجهاديين في منطقة المقابر، الواقعة على بعد نحو كيلومتر شمال غرب المطار.

كما سيطر الجيش الجمعة على بلدة الشولا الواقعة على بعد نحو 40 كيلومتراً جنوب غرب المطار.

ويهدف الهجوم الأخير وفق المصدر العسكري إلى "فتح الطريق بين المدينة حيث تتواجد مناطق سيطرته، والمطار العسكري والأحياء الشرقية" التي يسيطر عليها الجهاديون.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الجمعة أن الطائرات السورية والروسية وجهت ضربات متتالية على مناطق سيطرة التنظيم المتطرف ومواقعه في محيط المطار العسكري وأطراف المدينة.

ويسيطر التنظيم منذ صيف العام 2014 على أجزاء واسعة من محافظة دير الزور الحدودية مع العراق والغنية بالنفط وعلى 60 في المئة من مدينة دير الزور. ومنذ مطلع العام 2015، فرض التنظيم حصاراً مطبقا على الأحياء الواقعة تحت سيطرة الجيش.

أول قافلة مسادعات تصل المدينة

وتسبب الحصار بمفاقمة معاناة السكان مع النقص في المواد الغذائية والخدمات الطبية، حيث بات الاعتماد بالدرجة الأولى على مساعدات غذائية تلقيها دوريا طائرات سورية وروسية وأخرى تابعة لبرنامج الأغذية العالمي.

وغداة دخول شاحنات محملة بالمواد الغذائية مخصصة للبيع بأسعار مخفضة في الأسواق التجارية، أعلن الهلال الأحمر السوري الجمعة عن دخول أول قافلة محملة بالمساعدات الإنسانية براً الى المدينة.

وتضم القافلة 35 شاحنة وفق بيان للهلال الاحمر، تحمل مواد غذائية وصحية وأدوية من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، بالإضافة إلى سبع شاحنات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر تحمل موادا غذائية معلبة تكميلية.

ويقدر عدد المدنيين الموجودين في الأحياء تحت سيطرة الجيش بنحو 100 ألف شخص فيما يتحدث المرصد السوري عن وجود أكثر من 10 آلاف مدني في الأحياء تحت سيطرة التنظيم. وتشير تقديرات أخرى إلى أن العدد أكبر من ذلك.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 08/09/2017