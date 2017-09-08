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آسيا

الرئيس الصيني يبحث الأزمة الكورية الشمالية مع ماكرون ويطلب تدخل باريس "لتهدئة الوضع"

© أ ف ب / أرشيف | الرئيس الصيني شي جينبينغ

نص فرانس 24

آخر تحديث : 08/09/2017

ذكر التلفزيون الصيني الرسمي الجمعة أن الرئيس شي جينبينغ عبر لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أمله في أن تساهم فرنسا في "تهدئة الوضع" بشأن المسألة النووية في شبه الجزيرة الكورية. وكانت بيونغ يانغ أعلنت في الثالث من الشهر الجاري إجراء تجربة على قنبلة هيدروجينية، ما أثار تنديدا دوليا شديدا.

طلب الرئيس الصيني شي جينبينغ الجمعة من فرنسا المساهمة في "تهدئة الوضع" في الأزمة الكورية الشمالية، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حسب ما نقل التلفزيون الصيني.

ونقلت قناة "سي سي تي في" الرسمية على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي كلام الرئيس الصيني الذي قال "الصين تأمل أن تلعب فرنسا، كونها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي، دورا بناء لتهدئة الوضع وإعادة إطلاق الحوار" في الملف الكوري الشمالي.

وكما صرح قبل ساعات للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، كرر الرئيس الصيني رغبة بلاده في "إخلاء شبه الجزيرة من السلاح النووي". وقال إن "المسألة الكورية الشمالية لا يمكن أن تحل إلا بوسائل سلمية، عبر الحوار والمشاورات".

ونقل التلفزيون الصيني عن ماكرون قوله إن فرنسا حريصة على الحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية ومستعدة لتعزيز تعاونها مع الصين من أجل التوصل إلى تسوية لهذا الملف.

وتسعى الولايات المتحدة إلى فرض حظر نفطي على كوريا الشمالية وعلى صادراتها من النسيج وتجميد أصول الزعيم كيم جونغ أون والعمل على قطع تحويلات العمال الكوريين الشماليين في العالم ردا على التجربة النووية السادسة التي أجرتها بيونغ يانغ، وفق مشروع القرار الذي وزع على مندوبي الدول الـ15.

لكن شي وماكرون لم يتطرقا إلى إمكانية فرض عقوبات على كوريا الشمالية، حسب النص الذي نشره التلفزيون.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 08/09/2017

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