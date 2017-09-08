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ثقافة

وفاة بيار بيرجيه نصير الفن الفرنسي وشريك إيف سان لوران السابق

© أ ف ب

فيديو سحر طارق

نص فرانس 24

آخر تحديث : 08/09/2017

بعد صراع طويل مع المرض، توفي الجمعة بيار بيرجيه رجل الأعمال وشريك حياة إيف سان لوران السابق عن 86 عاما. وشارك بيار بيرجيه في تأسيس وإدارة دار إيف سان لوران للأزياء الراقية كما تولى رئاسة مجلس رقابة مجموعة "لوموند" الإعلامية، كما ساهم بقسط كبير في دعم الفن الفرنسي والتعريف به في الخارج.

أعلنت مؤسسة "بيار-بيرجيه-إيف سان لوران" الجمعة وفاة رجل الأعمال ونصير الفن الفرنسي بيار بيرجيه شريك حياة إيف سان لوران السابق عن 86 عاما إثر "مرض طويل".

وجاء في بيان تلقته وكالة الأنباء الفرنسية "بحزن شديد تعلن مؤسسة بيار بيرجيه-ايف سان لوران في باريس ومؤسسة حديقة ماجوريل في مراكش وفاة مؤسسها بيار بيرجيه الجمعة 8 أيلول/سبتمبر 2017 في منزله في سان ريمي دو بروفانس" في جنوب شرق فرنسا.

وكان بيار بيرجيه شارك في تأسيس وإدارة دار إيف سان لوران للأزياء الراقية كما تولى رئاسة مجلس رقابة مجموعة "لوموند" الإعلامية.

تدشين متحفين مكرسين لأعمال إيف سان لوران قريبا

وعانى بيار بيرجيه المدافع الكبير عن حقوق المثليين، من مرض اعتلال العضل.

وأشاد وزير الثقافة السابق جاك لانغ "بنصير الفن الرائع وفاعل الخير والمقاول العبقري ورجل الثقافة الشغوف".

وتزوج بيار بيرجيه في آذار/مارس 2017 من مهندس الحدائق الأمريكي ماديسن كوكس (58 عاما) نائب رئيس مؤسسة بيرجيه-سان لوران.

وأتت وفاته قبل أسابيع قليلة على تدشين متحفين مكرسين لأعمال شريك حياته السابق إيف سان لوران أحدهما في باريس والثاني في مراكش المغربية.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 08/09/2017

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