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أمريكا

كوبا تجلي عشرة آلاف سائح معظمهم من الكنديين مع اقتراب الإعصار إيرما

© أ ف ب / أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 08/09/2017

يقترب إعصار إيرما المصنف في الفئة 5، الأعلى ضمن سلم قوة الأعاصير، بسرعة كبيرة من كوبا أكبر جزر منطقة البحر الكاريبي. واضطرت السلطات الكوبية إلى إجلاء 10 ألاف سائح معظمهم من الكنديين من منتجعاتها الساحلية ورفعت إنذار الكوارث لأقصى درجاته.

أجلت كوبا 10 ألاف سائح معظمهم من الكنديين من منتجعاتها الساحلية ورفعت إنذار الكوارث لأقصى درجاته، مع اقتراب الإعصار إيرما بسرعة من أكبر جزر منطقة البحر الكاريبي الخميس.

وأوضحت وزارة السياحة الكوبية أن معظم السياح تم اجلاؤهم من الشواطئ في شرق ووسط الجزيرة المتوقع تعرضها للإعصار.

وتم اجلاء أكثر من 6 ألاف سائح إلى مدينتي فارداريرو وهافانا اللتين تعتبران خارج نطاق الخطر، بحسب مسار الإعصار الحالي.

فيما تم نقل نحو 2400 سائح آخرين من اقليم كماغوي شرقا لداخل الجزيرة الآمن.

وقال وزير السياحة الكوبي "وفرنا الحماية الكاملة لمعظم السياح الكنديين الذين يشكلون 60% من مجموع السياح".

وخلال الأيام الأخيرة، أعادت شركات السياحة الكندية بعض زبائنها لبلادهم.

ويشق إيرما طريقه غربا في الكاريبي محملا برياح سرعتها 295 كلم في الساعة. وقال خبراء الطقس الفرنسيون ان إيرما عصف بأقصى قوة لأكثر من 33 ساعة، ما يجعله العاصفة العنيفة الأطول مدة منذ أن بدأت الأقمار الاصطناعية بتسجيل هذه العواصف في سبعينيات القرن الماضي.

وخلفت العاصفة وراءها دمارا كبيرا. وقال الصليب الأحمر الدولي إن 1,2 مليون شخص تأذوا بالإعصار إيرما، ويمكن أن يرتفع عددهم الى 26 مليونا.

ويتوقع أن يضرب الإعصار الأطراف الشمالية لجمهورية الدومينيكان وهايتي في وقت لاحق ليل الخميس وأن يواصل سيره شرقا فوق كوبا قبل أن ينحرف شمالا باتجاه ولاية فلوريدا في شرق الولايات المتحدة.

والعاصمة هافانا، التي يسكنها نحو مليوني نسمة، خارج المسار المحتمل للإعصار، وقد وضعت السلطات درجة إنذار أقل بخصوصها.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 08/09/2017

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