مصر تحجب موقع "هيومن رايتس ووتش" الإلكتروني بعد نشره تقريرا عن التعذيب

حجبت مصر الخميس موقع "هيومن رايتس ووتش" الإلكتروني المعنية بحقوق الإنسان بعد يوم من نشر المنظمة تقريرا عن تعذيب منهجي في السجون المصرية. ويتناول التقرير حالات تعذيب المعتقلين في مصر بحيث اعتبرت المنظمة الأمر يرتقي إلى "جريمة محتملة ضد الإنسانية".

حجبت مصر موقع "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان بعد يوم من نشر المنظمة تقريرا عن تعذيب منهجي في السجون المصرية. وحاولت رويترز دخول الموقع في وقت متأخر من يوم الخميس لكن المحاولة باءت بالفشل.

وقال جو ستورك نائب المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة أمس الخميس "لا تزال السلطات المصرية تصر على أن أي وقائع تعذيب هي جرائم فردية لضباط سيئين يعملون بشكل فردي، لكن تقرير 'هيومن رايتس ووتش' يثبت غير ذلك".

وحمل التقرير عنوان (هنا نفعل أشياء لا تصدق) مستندا إلى مقابلات مع 19 محتجزا سابقا وأقارب محتجز آخر قالوا إن بمصر اعتقالات تعسفية وإخفاء قسريا وتعذيبا.

تقرير "هيومن رايتس ووتش" رحلة التعذيب في دهاليز الشرطة والأمن الوطني في مصر شاهدوا: رحلة التعذيب في دهاليز الشرطة والأمن الوطني في #مصر#كفاية_تعذيب pic.twitter.com/pbnF8tyj6e هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) September 6, 2017

وقال ستورك "بدلا من معالجة أزمة التعذيب في مصر، حظرت السلطات الدخول إلى تقرير يوثق ما يعرفه بالفعل الكثير من المصريين وآخرين يعيشون هناك".

وانتقدت وزارة الخارجية المصرية التقرير في بيان يوم الأربعاء قائلة إنه يشوه سمعة البلاد ويتجاهل ما تحقق من تقدم في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد‏‏ إن التقرير "يعد حلقة جديدة من حلقات الاستهداف والتشويه المتعمد من جانب تلك المنظمة المعروفة أجندتها السياسية وتوجهاتها المنحازة والتي تعبر عن مصالح الجهات والدول التي تمولها‏".

وفي البداية حظرت مصر الدخول إلى عدد من المواقع الإخبارية بينها الجزيرة وهافينجتون بوست عربي في مايو أيار بعد إجراءات مماثلة من قبل حليفتيها الخليجيتين السعودية والإمارات.

لكن منذ ذلك الحين اختفت المئات من المواقع الإخبارية الأخرى والمدونات من على الساحة المصرية حيث بلغ عددها 424 وفق آخر إحصاء بحسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير، وهي منظمة غير حكومية تتتبع المواقع المتضررة من الغلق من خلال برمجيات تراقب حالات الانقطاع.

فرانس 24 / رويترز

نشرت في : 08/09/2017