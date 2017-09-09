فلوريدا تسابق الزمن لإجلاء أكثر من 6 ملايين شخص قبل وصول إعصار إيرما

تسابق السلطات في ولاية فلوريدا الأمريكية الزمن لإجلاء نحو 6.3 مليون شخص، مع اقتراب إعصار إيرما، الذي يتوقع أن يضرب الولاية صباح الأحد. وتواجه عملية الإجلاء، التي وصفت بالتاريخية، صعوبات بسبب إغلاق الطرق السريعة ونقص البنزين. وحذر حاكم الولاية ريك سكوت من "عاصفة كارثية غير مسبوقة"، قد تؤدي إلى فيضانات عاتية. وأضاف: "لن تتمكنوا من النجاة. إذا أمرتم بالمغادرة عليكم أن تغادروا الآن".

أمرت السلطات الأمريكية بإجلاء أكثر من 6 ملايين شخص من سكان ولاية فلوريدا السبت، تأهبا لوصول إعصار إيرما إلى الولاية ، بعد أن قتلت العاصفة 21 شخصا في شرق الكاريبي وخلفت دمارا كارثيا.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن الإعصار إيرما انخفض للفئة الرابعة لدى عبوره بالأرخبيل صباح اليوم السبت وهو يحمل رياحا سرعتها 250 كيلومترا في الساعة. وتأرجحت قوته بين الفئة الرابعة والفئة الخامسة وهي أعلى تصنيف للأعاصير لدى المركز. إلا أن المركز قال إن هناك توقعات بأن تزيد قوة الإعصار من جديد مع ابتعاده عن كوبا.

ومن المتوقع أن يصل الإعصار إيرما، أحد أقوى عواصف المحيط الأطلسي خلال مئة عام، إلى فلوريدا صباح الأحد ليتسبب في دمار نتيجة الرياح والسيول في رابع أكبر ولاية أمريكية من حيث عدد السكان.

ومن المتوقع أن يتسبب الإعصار في ارتفاع الأمواج لما يصل إلى مترين بجنوب شرق ووسط الباهاما وفي مناطق بشمال ساحل كوبا.

"لن تتمكنوا من النجاة. إذا أمرتم بالمغادرة عليكم أن تغادروا الآن"

مع اقتراب العاصفة من الولايات المتحدة أمر المسؤولون بعملية إجلاء تاريخية في ولاية فلوريدا وبات الأمر أكثر صعوبة بسبب إغلاق الطرق السريعة ونقص البنزين والتحدي المتمثل في نقل كبار السن.

وقال ريك سكوت حاكم فلوريدا "الوقت ينفد. إن كنتم في مناطق الإخلاء فينبغي عليكم الابتعاد الآن. هذه عاصفة كارثية لم تشهد ولايتنا مثلها من قبل".

في مؤتمر صحافي صباح السبت، أكد سكوت أن "ولايتنا لم يسبق أن شهدت أمرا بهذا الحجم" وذلك بعدما كرر نداءاته في الأيام الأخيرة لحض السكان على الفرار.

ولفت إلى "تصاعد خطر حصول فيضانات كبيرة جراء العواصف المتكررة على الساحلين الشرقي والغربي لفلوريدا" متوقعا فيضانات يتراوح منسوبها بين 1,8 و3,6 أمتار. وقال بلهجة تحذيرية "هذا قد يغرق منازلكم (...) لن تتمكنوا من النجاة. إذا أمرتم بالمغادرة عليكم أن تغادروا الآن".

ميامي بيتش تحولت إلى مدينة أشباح

من جهته، أورد فيل لفين رئيس بلدية ميامي بيتش التي يقطنها نحو مئة ألف شخص والمعروفة باجتذابها السياح أن المنطقة تحولت "مدينة أشباح" السبت.

وأضاف "الرياح تتراجع (...) لكن ما يقلقنا خصوصا هو الفيضانات. ميامي معرضة للفيضانات لذا يغدو القلق كبيرا حين يمر إعصار".

وبحسب آخر توقعات المركز الأمريكي للأعاصير صباح السبت، فإن الشطر الغربي من شبه جزيرة فلوريدا هو حاليا في عين الإعصار بعدما كانت الولاية مهددة بالكامل.

وقالت إدارة الطوارئ في فلوريدا إن 6.3 مليون شخص أو 25 في المئة من سكان الولاية صدرت لهم أوامر إجلاء.

وقالت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ إن الولايات المتحدة تعرضت لثلاث عواصف فقط من الفئة الخامسة منذ عام 1851 والإعصار إيرما أقوى بكثير من الإعصار أندرو الذي ضرب البلاد عام 1992.

وقال الرئيس دونالد ترامب في بيان مسجل إن الإعصار إيرما "له بالقطع قدرة تدمير تاريخية". ودعا الناس إلى مراعاة كل توصيات المسؤولين الحكوميين وجهات إنفاذ القانون.

ويملك ترامب منتجع مار آلاجو في بالم بيتش بفلوريدا والمطل على واجهة مائية وتم إصدار أمر بإخلائه.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 09/09/2017