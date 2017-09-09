إعصار إيرما: الصمت يسود ولاية فلوريدا وعائلات تفضل البقاء رغم المخاطر

يسود ولاية فلوريدا الأمريكية السبت، صمت غير معهود، حيث أقفلت المحال أبوابها، تأهبا لوصول إعصار إيرما إلى الولاية. وفي حين يسارع العديد من الأشخاص للمغادرة، استجابة لأوامر الإجلاء، فضل بعض السكان البقاء في الولاية وعدم مغادرة منازلهم رغم المخاطر التي يمكن أن يتعرضون لها.
على الطريق السريعة المحاذية للشاطئ الغربي لمدينة فلوريدا، يستغل آلاف السكان الساعات الأخيرة قبل هبوب الإعصار إيرما للهرب بحثا عن ملجأ آمن في الشمال.
التزم هؤلاء المغادرون أوامر السلطات أو اقتنعوا بنصائحها، فجمعوا أغراضهم وسلكوا طريق الخروج من مدينتهم التي تستعد في الساعات المقبلة لوصول إعصار دمر مناطق في الكاريبي.
ويسود المدينة صمت غير معهود، فيما مطاعم الوجبات السريعة أقفلت أبوابها وخلت المواقف من السيارات، وشكلت عربات التبضع المتشابكة في صفوف طويلة ما يشبه المتاريس أمام أبواب المتاجر الكبرى.
ورغم هذا المشهد الذي ينذر بما هو مرعب، لم يخل الأمر من سكان أرادوا البقاء في مدينتهم، على غرار كاتي جونتريل البالغة من العمر 47 عاما.
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