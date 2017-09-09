الخارجية الأمريكية توافق على صفقة بيع أسلحة للبحرين بقيمة 3.8 مليار دولار

أعلن البنتاغون الجمعة موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة بيع أسلحة للبحرين تزيد قيمتها على 3.8 مليار دولار. وأشارت وزارة الدفاع أن الصفقة تشمل 19 طائرة إف-16، بالإضافة إلى زورقين حربيين وأكثر من 200 صاروخ مضاد للدبابات. وكان الكونغرس الأمريكي قد عطل في العام الماضي صفقة مشابهة بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.

قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون يوم الجمعة إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة مبيعات أسلحة للبحرين قيمتها تزيد على 3.8 مليار دولار تشمل طائرات إف-16 وصواريخ وزورقين وتحديث طائرات.

جاءت موافقة وزارة الخارجية على الصفقة المحتملة تزامنا مع إخطارها الكونغرس الذي عطل في العام الماضي اتفاقا مشابها بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.

وقالت وزارة الدفاع إن المبيعات المقترحة تشمل 19 طائرة إف-16 في من إنتاج لوكهيد مارتن قد تصل قيمتها إلى 2.7 مليار دولار.

وأضافت الوزارة في بيانين منفصلين أن مبيعات محتملة أخرى تشمل زورقي دورية مزودين بمدافع رشاشة و221 صاروخا مضادا للدبابات تنتجها شركة رايثون علاوة على عمليات تحديث بقيمة 1.8 مليار دولار لأسطول البحرين الحالي من طائرات إف-16.

وفي مايو/ أيار قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن علاقات واشنطن مع البحرين سوف تتحسن وذلك عقب اجتماعه مع ملك البحرين خلال زيارة للسعودية.

لكن في يونيو/ حزيران قال السناتور الأمريكي بوب كروكر وهو رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ إنه سيمنع مبيعات الأسلحة لأعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن بينها البحرين حتى تحرز تقدما في حل خلاف مع قطر.

غير أن مسؤولا أمريكيا طلب عدم نشر اسمه قال أمس الجمعة إن لجنتي العلاقات الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب وافقتا على المبيعات المقترحة عبر "عملية مراجعة متدرجة" تسبق هذا الإخطار الرسمي.

فرانس 24/ رويترز

نشرت في : 09/09/2017