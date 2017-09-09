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الشرق الأوسط

قوات سوريا الديمقراطية تعلن بدء هجوم لطرد تنظيم "الدولة الإسلامية" من دير الزور

© أ ف ب | سكان من دير الزور (شمال شرق سوريا) يتلقون مساعدات إنسانية في 8 أيلول/سبتمبر 2017

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 09/09/2017

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية السبت بدء حملة عسكرية لطرد تنظيم "الدولة الإسلامية" من شرق محافظة دير الزور. وكانت قد بدأت مساء الجمعة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، عمليتها العسكرية لطرد التنظيم من شرق دير الزور.

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، تحالف فصائل كردية وعربية، السبت بدء حملة عسكرية لطرد تنظيم "الدولة الإسلامية" من شرق محافظة دير الزور التي يخوض الجيش السوري في ريفها الغربي معارك ضد الجهاديين.

وتلا رئيس مجلس دير الزور العسكري المنضوي في قوات سوريا الديمقراطية أحمد أبو خولة خلال مؤتمر صحافي في قرية أبو فاس في شرق البلاد بيانا جاء فيه "نزف بشرى البدء بحملة 'عاصفة الجزيرة' والتي تستهدف تحرير ما تبقى من أراضي الجزيرة (في إشارة إلى محافظة الحسكة) السورية وشرق الفرات من رجس الإرهابيين وتطهير ما تبقى من ريف دير الزور الشرقي".

وبدأت قوات سوريا الديمقراطية مساء الجمعة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، عمليتها العسكرية هذه لطرد تنظيم "الدولة الإسلامية" مما تبقى من ريف الحسكة الجنوبي والتقدم في شرق دير الزور.

مداخلة رامي عبد الرحمان متحدثا عن بدء عملية قوات سوريا الديمقراطية في دير الزور

وقال أبو خولة لوكالة الأنباء الفرنسية "بات التوجه إلى دير الزور قرارا حتميا"، مضيفا "نحن ذاهبون في الخطوة الأولى لتحرير شرق نهر الفرات في محافظة دير الزور".

ويقطع نهر الفرات محافظة دير الزور إلى قسمين شرقي وغربي.

ويأتي إعلان قوات سوريا الديمقراطية في وقت يخوض فيه الجيش السوري بدعم روسي عمليات عسكرية في ريف دير الزور الغربي تمكن خلالها الثلاثاء من كسر حصار تنظيم "الدولة الإسلامية" لمدينة دير الزور، مركز المحافظة.

وأكد أبو خولة في هذا الصدد "ليس لدينا تنسيق لا مع النظام ولا مع روسيا، لدينا تنسيق مع التحالف الدولي"، مشيرا إلى تقدم قواته عشرات الكيلومترات بدعم جوي من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن.

وإلى جانب معركة دير الزور، تخوض قوات سوريا الديمقراطية منذ السادس من حزيران/يونيو معارك عنيفة داخل مدينة الرقة، معقل تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا، وباتت تسيطر على نحو 65 في المئة منها.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 09/09/2017

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