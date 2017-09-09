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رياضة

مبابي يفتتح رصيده من الأهداف في أولى مبارياته مع باريس سان جرمان

© أ ف ب / أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 09/09/2017

فاز نادي باريس سان جرمان على مضيفه متز 5-1 في المرحلة الخامسة من بطولة فرنسا مساء الجمعة. وافتتح كيليان مبابي المنتقل حديثا إلى صفوف النادي الباريسي رصيده التهديفي في أول مباراة رسمية يخوضها مع الفريق. وأضاف نيمار هدفا وكافاني هدفين فيما جاء الهدف الأخير بتوقيع البرازيلي لوكاس مورا.

افتتح كيليان مبابي المنتقل حديثا إلى صفوف باريس سان جرمان رصيده التهديفي في أول مباراة رسمية يخوضها مع فريق العاصمة الفرنسية ليساهم في فوز فريقه الساحق على مضيفه متز 5-1 في المرحلة الخامسة من بطولة فرنسا مساء الجمعة.

والفوز هو الخامس على التوالي لباريس سن جرمان الذي استمر في صدارة الترتيب بسجل مثالي حتى الآن.

وتألق ثلاثي خط الهجوم المرعب المؤلف من مبابي والبرازيلي نيمار والأوروغوياني إدينسون كافاني فاضاف الثاني هدفا والأخير هدفين فيما جاء الهدف الأخير بتوقيع البرازيلي لوكاس مورا.

لكن نقطة التحول في المباراة كانت لدى طرد الكاميروني بونوا إسو إيكوتو في الدقيقة 56 عندما كان التعادل 1-1 سيد الموقف قبل أن يجهز سان جرمان على منافسه تماما في نصف الساعة الأخير من المباراة.

وتقدم فريق العاصمة عن طريق كافاني الذي استثمر كرة بينية رائعة من نيمار ليراوغ الحارس ويودع الكرة داخل الشباك الخالية (31)، لكن أصحاب الأرض سرعان ما ردوا بهدف التعادل بعد أخطاء متتالية لمدافعي سان جرمان داخل المنطقة ليتاعب إيمانويل ريفيير الكرة برأسه من مسافة قصيرة (37).

وبعد طرد إسو إيكوتو لمخاشنته مبابي، سجل الأخير هدف التقدم لسان جرمان من كرة مرتدة من أحد مدافعي متز (56).

هدف مبابي في مرمى نادي متز

وانتقل مبابي إلى باريس سان جرمان على سبيل الإعارة من منافسه موناكو على أن يشتريه الأول في نهاية الموسم الحالي رسميا مقابل 180 مليون يورو.

وأضاف نيمار المنتقل بصفقة قياسية عالمية من برشلونة، الهدف الثالث من تسديدة من خارج المنطقة (69)، وكافاني الرابع والثاني الشخصي له مستغلا دربكة أمام المرمى (75).

هدف نيمار في مرمى نادي متز

ولحق كافاني في صدارة ترتيب الهدافين بمهاجم موناكو الكولومبي راداميل فالكاو برصيد 7 أهداف.

واختتم البرازيلي لوكاس الذي نزل احتياطيا بدلا من ثياغو موتا مهرجان الأهداف لسان جرمان بتسجيله الهدف الخامس إثر كرة مرتدة سدها بنفسه في القائم (87).

وسجل سان جرمان 19 هدفا في خمس مباريات حتى الآن، في حين لم يدخل مرماه سوى ثلاثة أهداف.

يذكر أن سان جرمان سيستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا بمواجهة سلتيك الاسكتلندي خارج ملعبه الثلاثاء المقبل.

تعثر ليل

وواصل ليل معاناته بقيادة مدربه الجديد الأرجنتيني مارسيلو بييلسا واكتفى بالتعادل على أرضه أمام ضيفه بوردو صفر-صفر.

ودخل بطل 2011 إلى مباراته وضيفه بوردو وهو يبحث عن فوزه الأول منذ المرحلة الافتتاحية التي خرج منها منتصرا في مباراته الأولى مع بييلسا على ضيفه نانت 3-صفر، لكن مهمته تعقدت كثيرا بعدما اضطر لإكمال اللقاء بعشرة لاعبين بعد نصف ساعة فقط إثر طرد لاعب وسطه الجديد البرازيلي تياغو مايا لحصوله على إنذار ثان.

وتجمد رصيد ليل عند 5 نقاط حصل عليها من فوزه في المرحلة الأولى وتعادله في المرحلتين الرابعة (مع أنجيه 1-1) والخامسة، فيما واصل بوردو عروضه الجيدة وحافظ على سجله الخالي من الهزائم للمباراة الثانية عشرة على التوالي في الدوري امتدادا من الموسم الماضي، رافعا بذلك رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثالث موقتا.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 09/09/2017

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