ألمانيا تعتقد أن بحوزة تنظيم "الدولة الإسلامية" 11 ألف جواز سوري فارغ

نقلت صحيفة "بيلد أم سونتاغ" الألمانية عن وثائق سرية للشرطة الاتحادية ووزارة الداخلية أن برلين تعتقد أن تنظيم "الدولة الإسلامية" استولى على 11 ألف جواز سفر سوري فارغ، تعتبر وثائق ثبوتية أصلية يمكن ملؤها ببيانات أشخاص وإعطاؤها لعناصر التنظيم المتوجهين إلى أوروبا لتنفيذ عمليات إرهابية.

ذكرت صحيفة "بيلد أم سونتاغ" الألمانية الأحد أن سلطات برلين تعتقد أن تنظيم "الدولة الإسلامية" استولى على أكثر من 11 ألف جواز سفر سوري فارغ ويمكن إضافة تفاصيل عن أفراد فيها.

ونقلت الصحيفة عن وثائق سرية للشرطة الاتحادية ووزارة الداخلية أن المحققين وضعوا لائحة بأرقام جوازات سفر فارغة طبعتها السلطات السورية، موضحة أن هذه الجوازات تشكل أوراقا ثبوتية أصلية يمكن ملؤها بتفاصيل شخصية.

وفي المجموع تقول أجهزة الأمن الألمانية أن 18 ألف جواز سفر سرقت من مقار للحكومة السورية بينها آلاف أصبحت في حوزة مجموعات أخرى غير تنظيم "الدولة الإسلامية".

وقالت ناطقة باسم الشرطة الاتحادية للصحيفة إن "تطورات مرتبطة بوضع اللاجئين كشفت أن منظمات إرهابية تنتهز هذه الفرصة لإدخال مهاجمين محتملين أو مؤيدين لها لا يمكن رصدهم إلى أوروبا وألمانيا".

وتبين أن عناصر في المجموعة التي تقف وراء اعتداءات باريس التي أودت بـ130 شخصا في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 يحملون جوازات سفر سورية مزورة.

وأضافت أن "جوازات السفر المزورة أو التي تم إدخال تغييرات عليها تستخدم في أغلب الأحيان للدخول بطريقة غير شرعية بدون أن يكون الدافع شن هجمات إرهابية".

وأفادت الوثائق التي اطلعت عليها "بيلد أم سونتاغ" أن 8625 جواز سفر دققت فيها سلطات الهجرة الألمانية عام 2016 تبين أنها مزورة.

لكن الوثائق لم تتضمن أي معلومات عن كيفية وصول جوازات السفر هذه إلى اللاجئين.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 10/09/2017