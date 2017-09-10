نازحون من الروهينغا يروون "هول" ما رأوه في بورما قبل فرارهم

يروي عدد من الروهينغا الذين حالفهم الحظ ووصلوا إلى بنغلادش مشاهد عنف ومجازر ارتكبها الجيش البورمي في عدة قرى بولاية راخين. من جانبه، وصف وزير خارجية بنغلادش أبو الحسن محمود ما يجرى في بورما بحق أقلية الروهينغا المسلمة "بالتطهير العرقي".

منع الجنود البورميون من الدخول إلى المسجد ووصل رجال مسلحون بسواطير وعبوات وقود، وعندها بدأت المجازر، كما أفادت شهادات للروهينغا.

وقال ماستر كمال (53 عاما) المدرس الذي نجا من مجزرة وقعت في قرية أونيغ سيت بين بولاية راخين (شمال غرب بورما) إن "الذين كانوا يجرون قتلوا بسواطير وسقط آخرون برصاص الجيش".

جثث ضحايا قتلوا بالسواطيرأو أحرقوا

وقابلت وكالة فرانس برس حوالي عشرة من سكان هذه القرية تمكنوا من اللجوء إلى بلوخالي الحي العشوائي الواسع في بنغلادش الذي رووا فيه الحوادث المروعة التي جرت في 25 آب/أغسطس.

في ذلك اليوم هاجم متمردون روهينغا مراكز للشرطة ما أدى إلى حملة قمع واسعة شنها الجيش ودفعت 300 ألف من هذه الأقلية المسلمة في بلد معظم سكانه من البوذيين إلى النزوح.

وقال ماستر كمال "كانوا يحرقون المنازل وهربنا لننجو بحياتنا"، موضحا أنه شاهد ثلاثة من جيرانه يقتلون.

ويقول محمد أمين (66 عاما) وهو مزارع كان والده وجيها في القرية إن عائلته تعيش في أونغ سيت بيين منذ ثلاثة أجيال، مضيفا "إنها المرة الأولى التي نهرب فيها. لم أر عنفا كهذا من قبل".

عندما بدء إطلاق النار جرى ليختبىء في الأدغال وعبر نهرا ليفلت من الجنود الذين كانوا يطاردون المدنيين. وقال "على الجانب الآخر من النهر رأيت أن كل شيء كان يحترق".

ويؤكد اللاجئون من قرية أون سيت بين أنهم شاهدوا أثناء فرارهم أشخاصا يقتلون وجثث ضحايا قتلوا بسواطير أو أحرقوا.

الرحلة الشاقة لعبور نهر ناف إلى بنغلادش

ويؤكد بعضهم أن الطريق إلى بلوخالي استغرق ستة أيام، بينما اختبأ آخرون واحتاجوا إلى 12 يوما ليعبروا ممرات ضيقة وأدغالا كثيفة تحت أمطار غزيرة، قبل أن يصلوا إلى بنغلادش.

وقالت أنورة بيغوم (35 عاما) إنها اضطرت للقفز في النهر مع ابنها البالغ من العمر أربعة أعوام لتفلت من رصاص الجنود.

وفي حالة الهلع هذه فقدت الاتصال بأبنائها الخمسة الآخرين خلال لجوئها إلى التلال المجاورة التي كانت مروحيات تحلق فوقها. وقالت "اعتقدت أنني لن أراهم بعد اليوم".

لكن أبناءها الآخرين الذين تتراوح أعمارهم بين خمسة أعوام و12 عاما نجحوا في اللحاق بوالدهم على الحدود واجتمعت العائلة من جديد في بنغلادش.

وقالت أنورة بيغوم إنها مستعدة "للتسول" من أجل البقاء. وأضافت "إذا لم يكن لدي أي شيء آكله فساتناول التراب لكنني لن أعود أبدا".

لكن هناك من لم يحالفهم الحظ، فقد لقي أكثر من مئة شخص مصرعهم خلال عبورهم نهر ناف الحدودي بين البلدين.

ووصل جرحى يعتقد أنهم أصيبوا بالرصاص. كما تم نقل قتلى أو من بترت أطرافهم في انفجار ألغام على الحدود قال اللاجئون إنها زرعت لمنعهم من الوصول إلى بنغلادش.

وروى جمال حسين (12 عاما) أن إخوته الخمسة الذين يكبرونه سنا قتلوا برصاص رشاش في أونغ سيت بين. ولم ير الطفل والديه ولا أخواته السبع.

وقال "كنا معا ثم بدأ إطلاق النار فجأة. لم أنظر إلى الوراء لأنني اعتقدت أنني سأموت. عندما اختبأت تذكرت كل شيء وبدأت أبكي". وعلى كتفه آثار جرح صغير يدل على إصابته بشظية رصاصة.

ويعيش بعض الروهينغا في بورما منذ أجيال. لكن البورميين يعتبرونهم بنغاليين ما جعلهم أكبر مجموعة محرومة من الجنسية في العالم.

وبنغلادش بلد فقير جدا يواجه منذ سنتين تدفق مئات الآلاف من الروهينغا.

وزير خارجية بنغلادش يصف ما يجري في بورما بالتطهير العرقي

من جانبه، وصف وزير الخارجية في بنغلادش الأحد ما يجري في بورما تجاه الروهينغا بأنه تطهير عرقي.

وقال أبو الحسن محمود علي وزير خارجية بنغلادش التي لجأ إليها 300 ألف من الروهينغا "المجتمع الدولي يقول إنه تطهير عرقي، ونحن نرى ذلك أيضا".

ولجأ نحو 300 ألف من مسلمي أقلية الروهينغا من ولاية راخين هربا من أعمال العنف إلى بنغلادش المجاورة الفقيرة، وفق الأمم المتحدة.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 10/09/2017