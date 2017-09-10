سوريا: مقتل 34 مدنيا في قصف جوي روسي في دير الزور

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد بمقتل 34 مدنيا في قصف جوي روسي استهدف عبارات كانت تقلهم نحو الضفة الغربية لمدينة دير الزور شرق سوريا. وميدانيا، يواصل الجيش السوري تقدمه في الضفة الغربية لدير الزور، بعد تمكنه من كسر الحصار المفروض على المطار العسكري. وفي الضفة الشرقية، أصبحت قوات سوريا الديمقراطية على بعد كيلومترات قليلة من المدينة في ثاني أيام حملتها العسكرية "عاصفة الجزيرة".

قتل 34 مدنيا على الأقل في قصف جوي روسي استهدف عبارات كانت تقلهم نحو الضفة الشرقية لنهر الفرات قرب مدينة دير الزور في شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكان المرصد السوري أفاد في وقت سابق عن مقتل 21 مدنيا في غارات روسية متفرقة استهدفتهم أثناء عبورهم من بلدة البوليل جنوب غرب مدينة دير الزور باتجاه الضفاف الشرقية للفرات. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن "ارتفاع الحصيلة إلى 34 يعود إلى وفاة مصابين متأثرين بجروحهم والعثور على جثث في النهر"، مشيرا إلى وجود "عشرات الجرحى".

قوات سوريا الديمقراطية تتقدم شرق دير الزور

أصبحت قوات سوريا الديمقراطية الأحد على بعد كيلومترات قليلة من مدينة دير الزور، غداة إعلانها بدء هجوم لطرد تنظيم "الدولة الإسلامية" من شرق المحافظة التي تحمل الإسم نفسه، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتزامن ذلك مع مواصلة الجيش السوري تقدمه ضد الجهاديين في هجوم منفصل في محيط مدينة دير الزور التي كسر قبل أيام حصار تنظيم "الدولة الإسلامية" لها.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية السبت بدء حملة "عاصفة الجزيرة" لطرد تنظيم "الدولة الإسلامية" من الضفة الشرقية لنهرالفرات في محافظة دير الزور. ويقطع نهر الفرات محافظة دير الزور إلى قسمين شرقي وغربي.

وبحسب المرصد السوري، سيطرت قوات سوريا الديمقراطية السبت على "تلة تبعد سبعة كيلومترات عن الضفة الشرقية لنهر الفرات مقابل مدينة دير الزور" الواقعة على الضفة الغربية للنهر.

وأعاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن التقدم السريع ضد الجهاديين لكون "ريف دير الزور الشرقي منطقة صحراوية غير مكتظة".

وكان رئيس مجلس دير الزور العسكري المنضوي في قوات سوريا الديمقراطية، قال الأحد إن الخطوة الأولى من الحملة هي "تحرير شرق نهر الفرات"، من دون تحديد الخطوات المقبلة، مؤكدا عدم وجود أي تنسيق مع الجيش السوري الذي يخوض معارك ضد الجهاديين بدعم روسي على الجانب الثاني من النهر حيث تقع مدينة دير الزور.

الجيش السوري يواصل تقدمه على الضفة الغربية لدير الزور

وعلى الضفة الغربية، حقق الجيش السوري السبت مزيدا من التقدم وكسر حصار الجهاديين لمطار دير الزور العسكري جنوبي المدينة.

وواصل الجيش السوري الأحد تقدمه جنوب مدينة دير الزور في إطار عملية عسكرية واسعة بدأها منذ أسابيع من محاور عدة.

ونقل الإعلام الحربي التابع لحزب الله اللبناني المشارك في المعارك أن "الجيش السوري وحلفاءه يسيطرون على كامل الأوتستراد الدولي الواصل بين دير الزور - دمشق مروراً بمدينتي السخنة وتدمر".

وكان الجيش السوري فتح قبل أيام الطريق بين دير الزور والسخنة وواصل تقدمه في محيطه لتأمينه وإزالة الألغام والمفخخات.

وأشار الإعلام الحربي إلى أن "الأوتستراد الدولي خرج عن العمل في المنطقة الممتدة بين السخنة دير الزور منذ أربعة أعوام".

وأفاد المرصد السوري عن استمرار "المعارك العنيفة يرافقها قصف جوي روسي" جنوب دير الزور وغربها، تمهيدا لبدء قوات النظام هجوما لطرد تنظيم "الدولة الإسلامية" من الأحياء التي يسيطر عليها في المدينة.

ووثق المرصد السوري "مقتل 21 مدنيا" منذ بعد منتصف ليل الأحد في "غارات روسية" استهدفت عبارات كانت تقطع نهر الفرات من مدينة البوليل جنوب غرب دير الزور باتجاه الضفاف الشرقية.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 10/09/2017