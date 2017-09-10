فرنسا: الشخصان الموقوفان خلال مداهمة "فيل جويف" كانا يخططان لاعتداء

قال المدعي العام الفرنسي فرانسوا مولانس خلال مؤتمر صحافي الأحد، إن أحد الموقوفين في مداهمة فيل جويف الأربعاء الماضي، اعترف بالتخطيط لتنفيذ هجوم على الأراضي الفرنسية دون أن يحدد هدفا معينا. وكانت الشرطة الفرنسية قد أوقفت في 6أيلول/ سبتمبر الجاري رجلين خلال مداهمة شقة بضاحية فيل جويف جنوبي باريس، عثر بداخلها على مواد تستخدم في صنع متفجرات.

قال النائب العام بباريس الأحد إن الرجلين اللذين أوقفا هذا الاسبوع بالضاحية الجنوبية لباريس بعد اكتشاف متفجرات في شقة، كانا يريدان تنفيذ اعتداء بقنبلة لكن دونأان يكون لديهما هدف محدد.

وقال النائب العام فرنسوا مولانس في مؤتمر صحافي بعد الاستماع إلى الرجلين "كانا يخططان لتصنيع قنبلة لارتكاب اعتداء".

الموقوف الأول فرنسي من أصل جزائري غير معروف لأجهزة الأمن

والموقوفان هما صاحب الشقة علي محمد رحماني وهو فرنسي جزائري يبلغ من العمر 36 عاما وهو غير معروف لدى أجهزة الأمن، وأحد معارفه فريدريك . ل فرنسي مسلم ويبلغ من العمر 37 عاما عرف ب "تشدده" وهو مسجل لدى أجهزة المخابرات.

وأضاف أنه "لم يكن هناك مشروع محدد حتى وإن أقر أحدهما أنهما فكرا في مهاجمة عسكريين يعملون في إطار خطة سنتينال" المنتشرين منذ اعتداءات 2015 الإرهابية.

وتعرض هؤلاء العسكريون لهجمات ست مرات وأصيب بعضهم بجروح خصوصا بسكين أو ساطور أو سيارة.

الموقوف الثاني معروف لدى أجهزة الاستخبارات وكان على صلة برشيد قاسم

وكشف النائب العام أن التدقيق في المعلومات الموجودة داخل حاسوب كان في شقة فريدريك أتاح العثور على "صور كلاشينكوف وذخائر وأسلحة مفككة وصورة لابنه البالغ من العمر تسع سنوات مع نسخة بندقية وأشرطة دعاية لتنظيم الدولة الإسلامية بعدد كبير".

وبحسب المصدر ذاته فإن فريدريك كان على صلة مباشرة في آب/أغسطس 2016 برشيد قاسم وهو أحد المجندين للتنظيم الجهادي وقتل على الأرجح في غارة للتحالف في سوريا أو العراق.

وتابع أن الموقوفين "أقرا بأنهما حاولا الانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية في 2015"، إلا أنهما لم ينجحا في ذلك بسبب النقص "في الاتصالات والإمكانيات المادية".

وعرض الرجلان بعد ظهر الأحد على قاضي تحقيق.

وكانت الشرطة الفرنسية اعتقلت رجلين الأربعاء بعد العثور على مواد يمكن استخدامها في صنع متفجرات في شقة في حي فيلجويف بضواحي باريس، حسب ما أفاد مصدر مطلع على الملف.

وبين العناصر التي عثرت عليها فرق إزالة الألغام قوارير غاز وأسلاك كهربائية، وفق مصدر آخر مطلع. وفتحت شعبة مكافحة الإرهاب في النيابة العامة بباريس تحقيقا.

وأوضح مركز الشرطة في باريس أنه تلقى اتصالا من "رجل يعمل في المبنى، أفاد عن مواد مشبوهة في شقة" في هذه المنطقة الواقعة في منطقة فال دو مارن بضواحي باريس الجنوبية.

فرانس 24/ رويترز/ أ ف ب

نشرت في : 10/09/2017