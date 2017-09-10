الأمريكية سلون ستيفنز تفوز ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس

تمكنت الأمريكية سلون ستيفنز من التغلب على مواطنتها ماديسون كيز بمجموعتين نظيفتين لتحرز لقب بطولة الولايات المفتوحة بكرة المضرب للمرة الأولى في مسيرتها.

توجت الأمريكية سلون ستيفنز ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب، آخر البطولات الأربع الكبرى في الغراند سلام بفوزها السهل على مواطنتها ماديسون كيز 6-3 و6-صفر في المباراة النهائية اليوم السبت في نيويورك.

واحتاجت ستيفنز إلى 61 دقيقة فقط للفوز على منافستها محرزة أول لقب كبير لها في مسيرتها محققة فوزها الخامس عشر في آخر 17 مباراة.

وكانت ستيفنز قد عادت إلى الملاعب بعد غياب 11 شهرا بداعي الإصابة وتحديدا في بطولة ويمبلدون، وكان تصنيفها حينها في المركز 957 مطلع الصيف الحالي، لكنها ستصعد إلى المركز السابع عشر في التصنيف الجديد للاعبات المحترفات بعد غد الاثنين.

ونالت ستيفنز من خلال تتويجها، مبلغا مقداره 3,7 ملايين دولار علما بأنها تغلبت في النهائي على إحدى أكثر اللاعبات قربا منها.

وكانت اللاعبة الوحيدة غير المصنفة التي توجت بلقب فلاشينغ ميدوز سابقا هي البلجيكية كيم كلايسترز التي عادت عن اعتزالها وأحرزت اللقب الأمريكي عام 2009.

وهي المرة الأولى التي تخسر فيها إحدى اللاعبات المباراة النهائية من دون أن تحرز أي نقطة في إحدى المجموعات منذ أن توجت الأمريكية كريس إيفرت على حساب الأسترالية إيفون غولاغونغ 6-3 و6-صفر عام 1976.

ونجحت ستيفنز في كسر إرسال كيز في الشوط الخامس من المجموعة الأولى لتتقدم 3-2 ثم مرة جديدة لتحسم المجموعة في مدى 30 دقيقة.

ثم كررت ستيفنز السيناريو ذاته بكسر إرسال منافستها في الشوط الثاني والرابع والسادس لتحسم المجموعة 6-صفر والمباراة.

وقالت ستيفنز بعد تتويجها "إنه أمر مدهش. خضعت لعملية جراحية في 23 كانون الثاني/يناير الماضي. لو قال لي أحدهم بأني سأتوج بطلة في فلاشينغ ميدوز لقلت له مستحيل".

وأضافت "كانت المغامرة رائعة وبصراحة لا أستبدلها بأي شيء آخر. ربما يتعين علي الاعتزال الآن لأنني لا أستطيع تحقيق نتيجة أفضل مما حققت".

وتابعت "ماديسون هي أفضل صديقة لي في الملاعب وقلت لها كنت أتمنى لو كان هناك ثمة تعادل في كرة المضرب. الوقوف إلى جانبها اليوم أمر مدهش لأننا كافحنا كثيرا لبلوغ مباراة القمة".

أما منافستها كيز فقالت "لم أقدم أفضل كرة مضرب لدي اليوم وبطبيعة الحال خاب أملي، لكن ستيفنز قامت بمساندتي ولو سئلت إذا كنت أتمنى الخسارة أمام إحدى اللاعبات لاخترت سلون فهي من أفضل الأشخاص المحببين لدي".

وكان لسان حال كيز مماثلا لستيفنز علما بأن الأولى غابت عن الملاعب لفترة خلال هذا العام وقالت في هذا الصدد "لو قلتم لي قبل شهرين بأنني سأحتل مركز الوصافة في فلاشينغ ميدوز لكنت سعيدة وفخورة بنفسي".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 10/09/2017