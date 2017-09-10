مصر: الشرطة تقتل 10 أشخاص إثر مداهمة شقتين سكنيتين بالجيزة

أفاد مصدران أمنيان مصريان الأحد، أن قوات الأمن قتلت عشرة أشخاص في تبادل لإطلاق النار أثناء مداهمة شقتين بمنطقة أرض اللواء بمحافظة الجيزة جنوب القاهرة. وأضافا أن خمسة رجال أمن أصيبوا في العملية الأمنية التي تقول السلطات إنها استهدفت عناصر من حركة "حسم". وذكر مصدر أمني أن هؤلاء الأشخاص كانوا يخططون لتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية.

قال مصدران أمنيان في مصر إن قوات الأمن قتلت اليوم الأحد عشرة أشخاص يشتبه أنهم متشددون في تبادل لإطلاق النار أثناء مداهمة شقتين بمنطقة شعبية في محافظة الجيزة على الضفة الغربية للنيل بالقاهرة.

وأضافا أن ثلاثة رجال شرطة أصيبوا عندما فجر أحد المتشددين المشتبه بهم عبوة ناسفة لمنع الأمن من دخول المبنى فيما أصيب اثنان آخران خلال تبادل إطلاق النار الذي تلا ذلك.

وقال أحد المصدرين إن السلطات تلقت بلاغا حول اختباء هؤلاء العناصر في شقتين ويشتبه في أنهم ينتمون لحركة "حسم" التي استهدفت رجال أمن وقضاه بنطاق محافظات القاهرة الكبرى وهي القاهرة والجيزة والقليوبية منذ العام الماضي.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مصدر بوزارة الداخلية وصفته بأنه رفيع المستوى قوله إن تسعة "إرهابيين" قتلوا وأصيب خمسة من رجال الشرطة أثناء مداهمة شقتين بمنطقة أرض اللواء بالجيزة اليوم الأحد. وأضاف أنهم كانوا يمهدون "للتخطيط لتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية".

وذكر المصدر أن أحد المسلحين فجر عبوة ناسفة كانت بحوزته قبل إطلاق النار على القوات. وأضاف أن قوات الأمن عثرت على أسلحة نارية وذخائر ومواد متفجرة وأوراق تنظيمية داخل الشقتين.

وتقول السلطات المصرية إن "حسم" وغيرها من الجماعات المشابهة هي الذراع المسلحة لجماعة الإخوان المسلمين. لكن الجماعة تنفي أي صلة لها بالعنف.

فرانس 24/ رويترز

نشرت في : 10/09/2017