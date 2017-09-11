الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

محاور

محاور مع شريف الفرجاني: أية علمانية في الفضاءات الإسلامية؟

للمزيد

أسبوع في العالم

كوريا الشمالية: عقوبات اضافية في الأفق؟

للمزيد

حدث اليوم

أزمة دول الخليج: ما حظ الوساطة الكويتية؟

للمزيد

موضة

موضة: رحيل مؤسس "إيف سان لوران" وميثاق جديد لمكافحة النحافة المفرطة

للمزيد

مراسلون

الكونغو الديمقراطية: سلاح الكاراتيه في مواجهة الاغتصاب

للمزيد

ضيف اليوم

السودان يغلق حدوده مع ليبيا وتشاد وجنوب السودان

للمزيد

ريبورتاج

مدينة جديدة في السنغال لتخفيف الضغط السكاني على العاصمة داكار

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

إعصار إيرما يرعب الأمريكيين!!

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

بعثة فرنسية في الكاريبي لإنقاذ منكوبي إعصار إيرما

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

آسيا

الأمم المتحدة: مسلمو الروهينغا يتعرضون لـ"تطهير عرقي"

© أ ف ب

نص فرانس 24

آخر تحديث : 11/09/2017

اعتبرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الاثنين أن أقلية الروهينغا في بورما تتعرض لعملية "تطهير عرقي"، ورغم أن مجلس حقوق الإنسان شكل "بعثة دولية مستقلة" للتحقيق في العنف الذي تتعرض إليه هذه الأقلية إلا أن السلطات البورمية رفضت دخولها إلى أراضيها.

قال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين الاثنين إن معاملة أقلية الروهينغا المسلمة في بورما تشكل "نموذجا كلاسيكيا (لعملية) تطهير عرقي".

وقال المفوض السامي في افتتاح الدورة السادسة والثلاثين لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف "بما أن بورما رفضت دخول المحققين (التابعين للأمم المتحدة) المتخصصين في حقوق الإنسان، لا يمكن إنجاز تقييم الوضع الحالي بشكل كامل، لكن الوضع يبدو نموذجا كلاسيكيا لتطهير عرقي".

للمزيد: من هي أقلية الروهينغا المسلمة التي تتعرض للاضطهاد في بورما؟

كما أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة الاثنين أن عدد الروهينغا المسلمين الذي فروا من أعمال العنف في ولاية راخين البورمية ودخلوا بنغلادش منذ 25 آب/أغسطس بلغ 313 ألفا.

وقال جوزف تريبورا المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة للاجئين إن "نحو 313 ألفا من الروهينغا وصلوا إلى بنغلادش منذ 25 آب/أغسطس".

وكان مجلس حقوق الإنسان شكل في 24 آذار/مارس "بعثة دولية مستقلة" للتحقيق في الممارسات التي يبدو أن أفرادا من الجيش ارتكبوها ضد أقلية الروهينغا المسلمة، لكن بورما لم تسمح لهؤلاء الخبراء بالتوجه إلى المكان.

وتعاني أقلية الروهينغا التي تضم نحو مليون شخص وتعد أكبر مجموعة بلا جنسية في العالم، منذ عقود للتمييز في بورما حيث أغلبية السكان من البوذيين.

وبدأت دوامة العنف الجديدة في 25 آب/أغسطس عندما شنت الجماعة المتمردة سلسلة من الهجمات على مراكز للشرطة في ولاية راخين، رد عليها الجيش بحملة عسكرية واسعة النطاق تعرض خلالها المدنيون الروهينغا لفظاعات على أيدي العسكريين وميليشيات إتنية مناوئة للأقلية المسلمة.

وقال المفوض السامي إن "هذه العملية (...) غير متكافئة ولا تقيم وزنا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي". مضيفا "تلقينا تقارير عديدة وصورا التقطت بالأقمار الاصطناعية لقوات الأمن وميليشيات محلية تحرق قرى للروهينغا، ومعلومات تتمتع بالصدقية حول إعدامات خارج إطار القضاء بما في ذلك إطلاق النار على مدنيين فارين".

 

فرانس24 / أ ف ب

نشرت في : 11/09/2017

  • بورما

    بورما: "جيش إنقاذ الروهينغا في أراكان" يعلن هدنة لتخفيف الأزمة الإنسانية

    للمزيد

  • الولايات المتحدة - بورما

    واشنطن تريد التعاون مع حكومة بورما لحل أزمة الروهينغا

    للمزيد

  • بورما

    بورما : أكثر من ألف قتيل وآلاف المنازل للروهينغا أحرقت وسويت بالأرض

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي