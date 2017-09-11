نادال يفوز بلقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب للمرة الثالثة

فاز لاعب كرة المضرب الإسباني رافايل نادال الأحد ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة في كرة المضرب للمرة الثالثة في مسيرته.

توج الإسباني رافايل نادال المصنف أول بلقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في كرة المضرب، آخر البطولات الأربع الكبرى، للمرة الثالثة في مسيرته بفوزه في النهائي على الجنوب أفريقي كيفن أندرسون الثامن والعشرين 6-3 و6-3 و6-4 مساء الأحد على ملاعب فلاشينغ ميدوز في نيويورك.

وكان الإسباني البالغ 31 عاما توج باللقب عامي 2010 و2013 على حساب الصربي نوفاك ديوكوفيتش وخسر نهائي 2011 أمام الأخير بالذات.

ورفع نادال رصيده إلى لقبين كبيرين في 2017، بعد أن توج أيضا بطلا لرولان غاروس للمرة العاشرة (رقم قياسي)، وإلى 16 في مسيرته الاحترافية من أصل 23 مباراة نهائية في الغراند سلام.

وتقاسم نادال الألقاب الأربعة الكبرى لهذا الموسم مع غريمه السويسري روجيه فيدرر، الفائز على الإسباني في نهائي استراليا المفتوحة أوائل الموسم، لكن مسعاه لإحراز لقبه العشرين في الغراند والسادس في فلاشينغ ميدوز توقف عند الدور ربع النهائي على يد الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو.

وأكد نادال مرة أخرى أنه تخلص من مشكلة الإصابات التي لاحقته وأثرت على مستواه ما حرمه من الفوز بأي لقب كبير لعامين على التوالي، ورفع رصيده هذا الموسم إلى خمسة ألقاب وجوائزه المالية إلى 90 مليون دولار بعدما نال جراء تتويجه الثالث في فلاشينغ ميدوز مبلغ 3,7 مليون دولار.

وكان لقب البطولة الأمريكية الأخير لنادال في الغراند سلام تحت إشراف عمه توني الذي دربه منذ أن كان في الثالثة من عمره لكنه سيتخلى عن هذه المسؤولية في نهاية الموسم الحالي.

وفي المقابل، كان وصول أندرسون إلى المباراة النهائية إنجازا بحد ذاته لأن أفضل نتيجة له في الغراند سلام قبل فلاشينغ ميدوز 2017 كانت وصوله إلى ربع النهائي مرة واحدة في البطولة الأمريكية بالذات عام 2015.

وأصبح أندرسون، البالغ 31 عاما والمصنف 32 عالميا، أول لاعب جنوب أفريقي يصل إلى نهائي البطولة الأمريكية منذ 52 عاما، وتحديدا منذ 1965 حين خسر كليف دريسدايل أمام الإسباني مانويل سانتانا.

لكنه فشل في أن يصبح أول لاعب من بلاده يتوج بلقب كبير منذ أن أحرز يوهان كرييك لقب أستراليا المفتوحة العام 1981.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 11/09/2017