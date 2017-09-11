الرئيس الفنزويلي يصل إلى الجزائر في زيارة رسمية

يبدأ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الاثنين زيارة رسمية إلى الجزائر ستستمر يوما واحدا، وفق ما أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان دون توضيح ما إذا كان سيلتقي الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.

وصل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ليل الأحد-الاثنين إلى الجزائر في زيارة رسمية تستمر 24 ساعة، حيث حطت طائرة الرئيس الفنزويلي في مطار الجزائر العاصمة آتية من أستانا حيث شارك في قمة لقادة دول منظمة التعاون الإسلامي بصفته الرئيس الحالي لحركة دول عدم الانحياز.

وتضمن بيان مقتضب للرئاسة الجزائرية أن مادورو سيبحث مع المسؤولين الجزائريين "علاقات الصداقة والتعاون الثنائية وسبل تعزيزها"، إضافة إلى "المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بما فيها وضع السوق العالمية للمحروقات وآفاقها".

فيما لم يوضح البيان ما إذا كان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة سيلتقي الرئيس الزائر، في وقت عاد فيه إلى الواجهة ملف صحة بوتفليقة (80 عاما) وعلامات الاستفهام حول مدى قدرته على الاستمرار في منصبه.

وبعد أن كان بوتفليقة (80 عاما) يتمتع بنشاط مفرط عند انتخابه للمرة الأولى في العام 1999، أصيب في العام 2013 بجلطة دماغية أثرت على قدرته في النطق والحركة. وتدور تكهنات عدة حول وضعه الصحي، إلا أنها لم تحل دون إعادة انتخابه لولاية رئاسية رابعة في 2014 ليصبح الرئيس الذي يشغل منصبه لأطول مدة في تاريخ البلاد.

ويعاني كل من الجزائر وفنزويلا المنضويتين في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) من انهيار أسعار النفط منذ 2014 لا سيما وأن 95% تقريبا من مداخيل هاتين الدولتين مصدرها الذهب الأسود.

وهذه ثاني زيارة رسمية لمادورو إلى الجزائر منذ توليه الرئاسة. وكانت زيارته الأولى في كانون الثاني/يناير 2015 ركزت على موضوع النفط. أما سلفه الرئيس الراحل هوغو تشافيز فقام بأربع زيارات رسمية إلى الجزائر في الأعوام 2000 و2001 و2006 و2009.

فرانس24 / أ ف ب

نشرت في : 11/09/2017