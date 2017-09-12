قوى الثورة المضادة.. الرابح الأكبر في الحرب السورية

في صحف اليوم: أحداث أمنية ومظاهرات في ناحية مندلي الواقعة في محافظة ديالى العراقية. صحيفة الحياة كتبت أن هذه الأحداث تنذر بالمواجهات التي من الممكن أن تحدث عقب إعلان نتيجة استفتاء إقليم كردستان العراق. مقالات رأي في صحف إسرائيلية تدعو الحكومة الإسرائيلية للحذر في دعمها لاستقلال كردستان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يدخل في "صراع ديموغرافي" مع أكراد تركيا. الصحف تناولت كذلك مصير الثورة السورية بعد أكثر من ست سنوات على اندلاعها والأوضاع في ولاية فلوريدا بعد إعصار إيرما.

صحيفة الحياة تتناول المظاهرات والأحداث الأمنية التي شهدتها ناحية مندلي في محافظة ديالى العراقية. ومن بين هذه الأحداث تطويق مسلحين لمجلس الناحية، مطالبين أعضاءه بالاستقالة. صحيفة الحياة كتبت إن هذه الوقائع اندلعت بعد أيام من تصويت مجلس ناحية مندلي على ضم المنطقة إلى الاستفتاء المقرر في إقليم كردستان العراق، ورأت الصحيفة أن الأحداث الأمنية التي تشهدها هذه الناحية تعتبر إنذارا لما قد يحصل من مواجهات محتملة بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على مصير كردستان العراق المقرر في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

الاستفتاء الكردي في العراق هو موضوع نقاش كذلك في الصحف الإسرائيلية. في صحيفة هآراتس نقرأ مقالا لدانييل أمير يقول فيه إن الأكراد والإسرائيليين عانوا عبر التاريخ من التمييز والاضطهاد وإسرئيل تبعث رسائل دعم للأكراد قبل استفتاء الخامس والعشرين من الشهر الجاري. الكاتب لا يوافق هذا الدعم الذي تبديه إسرائيل للأكراد، ويدعو السلطات الإسرائيلية إلى التعامل بحذر حتى ولو كانت تساند استقلال كردستان لأن ولادة دولة كردستان سيكون له ثمن في إسرائيل. يشرح الكاتب الكيفية التي سيؤثر بها استقلال كردستان على العلاقات بين إسرائيل ودول الجوار كأن تزيد العلاقات العراقية الإيرانية توطدا وأن تعيد تركيا النظر في علاقاتها مع إسرائيل.

وفي صحيفة الشرق الأوسط رسم لأمجد رسمي يرى فيه أن إقليم كردستان العراق يركب عدة مخاطر بدعوته إلى الاستفتاء على الاستقلال وعدم قبول حكومة الإقليم تأجيل تاريخ الاستفتاء رغم الأزمات السياسية والاقتصادية التي يعاني منها الإقليم.

وفي العلاقات المتوترة بين السلطات التركية مع أكراد تركيا، نقرأ في صحيفة القدس العربي أن الصراع بينهما يتحول تدريجيا من حرب فعلية إلى ديموغرافية، ستظهر وتبرز تدريجيا خلال السنوات والعقود المقبلة. كاتب المقال وهو إسماعيل جمال يعود على نسبة الأكراد في المجتمع التركي، نسبة يقول الأكراد إنها في حدود الخمسة وعشرين في المئة فيما تقول جهات مقربة من الحكومة إن نسبتهم تتراوح بين خمسة عشر في المئة وعشرين في المئة. الكاتب يشير إلى دعوات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأتراك إلى الإنجاب لتجنب شيخوخة المجتمع التركي كما حصل في العديد من الدول الأوروبية، كما يشير الكاتب إلى مساعي الرئيس التركي إلى تجنيس أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين واعتبار بعض الأكراد من المعارضة أن منح الجنسية التركية للسوريين تدخل في إطار الحرب الديموغرافية للحكومة التركية مع الأكراد.

في صحيفة لوريون لو جور اللبنانية الناطقة بالفرنسية يحاول أنطوني سمراني تحليل المشهدين السياسي والأمني في سوريا بعد أكثر من ست سنوات من اندلاع الثورة السورية، وتحولها فيما بعد إلى حرب أهلية. الكاتب يقول إن الحرب السورية لم تنته بعد لكن العديد من المحللين يقدمون حصيلة هذه الحرب ويعتبرون النظام السوري وحليفيه روسيا وإيران هم من ربحوا الحرب فيما خسرتها كل من المعارضة السورية وحلفاؤها السعودية وقطر وتركيا. يوافق الكاتب هذا الرأي رغم أنه لا يمكن الحديث عن رابح وخاسر في الحرب ويقول إن إيران وروسيا ورغم أنهما في وضع أفضل مما كانا عليه في بداية الحرب إلا أنهما لم يقضيا تماما على المعارضة. الفائز الأكبر في رأي الكاتب في سوريا هي قوى الثورة المضادة، تماما كما حصل في بلدان عربية أخرى كمصر واليمن لأن الحرب قتلت الثورة السورية وغلبت مشاعر الحقد والخوف والملل على الآمال التي كان يعلقها الشعب السوري على الثورة.

الصحف الأمريكية تهتم بالأوضاع في ولاية فلوريدا بعد مرور إعصار إيرما. صحيفة دي واشنطن بوست كتبت أن ثلثي مساحة فلوريدا تعاني من انقطاع الكهرباء. انعدام الكهرباء في غالبية جنوب فلوريدا يبقى المشكلة التي تشل الولاية، وترى الصحيفة أن ملايين الأشخاص قد يبقون في الظلام لأسابيع لأن الخدمات تعرقلها حالة الطرقات التي لم تعد صالحة للاستعمال بسبب الفيضانات. الصحيفة كتبت كذلك أن عددا من المدن الكبرى نجت نسبيا من إعصار إيرما كطامبا وأورلاندو. هاتان المدينتان تجنبتا الأسوأ رغم التحذيرات والمخاوف التي سبقت قدوم اعصار إيرما.

إعداد محجوبة كرم