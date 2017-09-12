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الشرق الأوسط

العراق: البرلمان يصوت ضد إجراء استفتاء على استقلال كردستان

© أ ف ب

نص فرانس 24

آخر تحديث : 12/09/2017

صوت البرلمان العراقي الثلاثاء بغالبية ضد إجراء استفتاء على استقلال إقليم كردستان، واعتبر رئيس البرلمان سليم الجبوري ذلك "حرصا على وحدة العراق ترابا وشعبا".

أعلن مجلس النواب العراقي الثلاثاء إنه رفض في عملية تصويت إجراء الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان المزمع إجراؤه في 25 أيلول/سبتمبر الحالي، ما أدى إلى انسحاب النواب الأكراد من الجلسة.

واعتبر رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري في بيان أن عملية التصويت هذه تؤكد "حرص مجلس النواب على وحدة العراق ترابا وشعبا"، مؤكدا "إلزام رئيس الوزراء باتخاذ كافة التدابير التي تحفظ وحدة العراق والبدء بحوار جاد لمعالجة المسائل الموجودة بين بغداد والإقليم".

وتضمن بيان صادر عن مكتب الجبوري أن "الدستور (...) حدد الحالات التي يستفتى من شأنها واستفتاء كردستان ليس من بينها، وإقحام المناطق المتنازع عليها في الاستفتاء يخالف الدستور أيضا".

ويذكر أن طلب حكومة إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي في حزيران/يونيو الماضي إجراء استفتاء في 25 من أيلول/سبتمبر الحالي، أثار استياء لدى الحكومة العراقية التي اعتبرت الأمر منافيا للدستور.

وخارج الحدود العراقية، أثارت الدعوة إلى الاستفتاء معارضة متصاعدة من الولايات المتحدة الأمريكية وعواصم أوروبية ودول الجوار، أبرزها تركيا وإيران اللتان تخشيان أن تصيب عدوى المطالبة بالاستقلال الأقليتين الكرديتين  في البلدين. لكن أربيل تكرر تأكيد أن "لا خيار آخر" لديها إلا الاستفتاء لضمان حقوق الأكراد.

وينقسم الأكراد العراقيون حيال الاستفتاء، رغم الإجماع على مبدأ الاستقلال، إذ يعتبر البعض أن الموعد الذي حدده الرئيس مسعود بارزاني غير مناسب وسط الأزمات الاقتصادية التي يعيشها الإقليم، فيما يرى آخرون أن القرار يجب أن يصدر من البرلمان المعلقة أعماله منذ أكثر من سنتين.

ويضاف إلى ذلك التوتر الذي سببه تصويت مجلس محافظة كركوك المتنازع عليه، لشمولها في الاستفتاء، وهو ما يتعارض مع رغبة السلطات المركزية العراقية.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 12/09/2017

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