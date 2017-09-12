ماكرون في غوادلوب قبل توجهه إلى جزيرة سان مارتان التي دمرها إعصار إيرما

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء إلى غوادلوب، محطته الأولى في زيارة ستقوده كذلك للجزر الفرنسية المتضررة من إعصار إيرما. وكشف ماكرون خلال مؤتمر صحفي عن الاستعدادات التي تقوم بها الدولة الفرنسية من أجل مساعدة منكوبي الإعصار، مؤكدا بأن "العودة للحياة الطبيعية في هذه المناطق هي "أولوية قصوى".

يقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء بزيارة لجزر الأنتيل التي اجتاحها إعصار إيرما للإطلاع على الحجم "غير المسبوق" للأضرار، ومحاولة تهدئة غضب السكان حيال الآليات المعتمدة لتوزيع المساعدات.

وتواجه الحكومات الفرنسية، كنظيرتها الهولندية والبريطانية اتهامات بالتأخر في إرسال المساعدات والتعزيزات الأمنية إلى الجزر التي غرقت في الفوضى كما تعرضت أحيانا لأعمال نهب بعد مرور الإعصار.

وأعلن ماكرون لدى وصوله إلى جزيرة غوادلوب الفرنسية أن "الاستعداد (للاعصار) كان كاملا".

وأكد الرئيس الفرنسي من على مدرج المطار أن الحكومة "قامت بالاستجابة لحظة تلقيها للمعلومات، أي قبل بضعة أيام، واستمرت بذلك طوال هذه الأزمة"، مضيفا أن "عودة الحياة إلى طبيعتها هي أولى أولوياتنا".

"لنكن على قدر المسؤولية"

ويتوجه الرئيس الفرنسي بعد غوادلوب إلى جزيرة سان مارتان الفرنسية-الهولندية وجزيرة سان بارتيليمي الفرنسية، وهما الجزيرتان الأكثر تضررا من الإعصار.

وأعلن ماكرون "تأييده" قيام لجنة تحقيق برلمانية، وهو ما يطالب به العديد من الأحزاب المعارضة. إلا أن ماكرون شدد على أن "الآن هو وقت الوحدة الوطنية، لنكن على قدر المسؤولية".

ويتوقع فريق عمل الرئيس "استقبالا غير حار" في جزيرة سان مارتان حيث حصد الإعصار أرواح 11 شخصا وعددا من المفقودين في الجزر الفرنسية، بالإضافة إلى حصده أرواح 4 ضحايا في الشطر الهولندي بحسب آخر حصيلة.

وقال فابريس، الذي يملك مطعما ويقيم في سان مارتان منذ 15 عاما والذي تم إجلاؤه إلى فرنسا الاثنين، "بقينا لأربعة أو خمسة أيام بدون مساعدة نتصدى بمفردنا لمسلحين".

وتساءل فابريس "إدارة الدولة الفرنسية؟ عذرا إنها صفر. لم نلق أي دعم".

وأقامت باريس كما لاهاي جسورا جوية وبحرية لإجلاء الأشخاص الأكثر ضعفا وإرسال حاجيات ومساعدات. وتم حتى الآن إرسال حوالى 85 طنا من المواد الغذائية ومليون لتر من المياه و2,2 طن من الأدوية.



فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 12/09/2017