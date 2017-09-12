الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

حوار

الأمير المغربي هشام العلوي: لا شك أن قرار ترحيلي من تونس اتخذ على مستوى الرئيس

للمزيد

النقاش

الحادي عشر من سبتمبر / أيلول 2001: في أي اتجاه سار العالم؟

للمزيد

حدث اليوم

كوريا الشمالية: تشديد للعقوبات دون تنازلات؟

للمزيد

محاور

محاور مع شريف الفرجاني: أية علمانية في الفضاءات الإسلامية؟

للمزيد

ضيف ومسيرة

نوال السعداوي: كاتبة وروائية مصرية- ج2

للمزيد

ضيف ومسيرة

نوال السعداوي: كاتبة وروائية مصرية- ج1

للمزيد

أسبوع في العالم

كوريا الشمالية: عقوبات اضافية في الأفق؟

للمزيد

حدث اليوم

أزمة دول الخليج: ما حظ الوساطة الكويتية؟

للمزيد

موضة

موضة: رحيل مؤسس "إيف سان لوران" وميثاق جديد لمكافحة النحافة المفرطة

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

آسيا

مجلس الأمن الدولي يفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية رغم تهديدات بيونغ يانغ

© أ ف ب

نص فرانس 24

آخر تحديث : 12/09/2017

صوت أعضاء مجلس الأمن الاثنين بالإجماع لصالح مشروع قرار فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية تقدمت به الولايات المتحدة ردا على تجربتها النووية السادسة الأكبر في تاريخها. ويأتي قرار العقوبات رغم تحذيرات بيونغ يانغ من أنها ستلحق بواشنطن "أكبر ألم" إذا فرضت عليها عقوبات جديدة.

تبنى مجلس الأمن الدولي الاثنين بالإجماع مشروع قرار أعدته الولايات المتحدة يفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية ردا على تجربتها النووية السادسة الأكبر في تاريخها.

ومع دعم الصين وروسيا، نال قرار مجلس الأمن، الذي يفرض منعا على صادرات النسيج الكورية الشمالية وقيودا على شحنات المنتجات النفطية المتوجهة إلى هذا البلد النووي، 15 صوتا بإجماع كامل أعضائه.

وحذرت كوريا الشمالية الاثنين من أنها ستلحق بالولايات المتحدة "أكبر الألم والمعاناة" في حال أصرت واشنطن على فرض عقوبات أقسى في مجلس الأمن الدولي.

ونشرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية بيانا لوزارة الخارجية حذرت فيه واشنطن من أنها إذا "سارت بالقرار غير الشرعي وغير العادل حول العقوبات المشددة فإن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ستعمل بالتأكيد على أن تدفع الولايات المتحدة ثمن ذلك".

وأضاف البيان أن "الإجراءات المقبلة التي ستتخذها جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ستلحق بالولايات المتحدة أكبر الألم والمعاناة الذي لم تختبره سابقا طوال تاريخها". وتابع أن "العالم سيشهد كيف تروض جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية رجال العصابات الأمريكيين عبر اتخاذ سلسلة إجراءات أقوى مما تخيلوه".

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 12/09/2017

  • الأزمة الكورية

    دونالد ترامب: "العمل العسكري ضد بيونغ يانغ ليس الخيار الأول"

    للمزيد

  • كوريا الشمالية

    كوريا الشمالية "تعد بإرسال مزيد من الهدايا إلى الولايات المتحدة إذا لم تكف عن استفزازاتها"

    للمزيد

  • الأزمة الكورية

    بوتين يدعو إلى الحوار بشأن الأزمة الكورية لتفادي "كارثة عالمية"

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي