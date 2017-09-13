"أبل" تطلق ثلاثة هواتف "آي فون" جديدة من بينها "آي فون 10" (إكس) الأغلى في التاريخ

أعلن تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة "أبل" الثلاثاء عن طرح هاتف الشركة الجديد "آي فون 10" (إكس) المصمم من الزجاج والصلب المقاوم للصدأ، واصفا إياه بأنه "أكبر قفزة منذ النسخة الأولى من آي فون". وسيباع "آي فون 10" (وتكتب "آي فون إكس" أي الرقم عشرة في الأرقام الرومانية) انطلاقا من سعر 999 دولارا.

كشفت شركة "أبل" عن ثلاثة نماذج جديدة من هاتف "آي فون" من بينها "آي فون 10" (إكس) بمناسبة مرور عشر سنوات على إطلاق هذا المنتج الرئيسي للمجموعة الأمريكية.

وسيباع "آي فون 10" (وتكتب "آي فون إكس" أي الرقم عشرة في الأرقام الرومانية) اعتبارا من 27 تشرين الأول/أكتوبر على أن يسلم في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، انطلاقا من سعر 999 دولارا.

وقد امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بالكتابات التي تسخر من سعر الهاتف، كما غرد بعض المتابعين بأنهم سيضطرون لبيع كليتهم من أجل تغطية ثمنه.

متابعون يقولون بأنهم سيضطرون لبيع كليتهم من أجل تغطية ثمن الهاتف Iphone 8 , Iphone X has come up with new method for payment. #AppleEvent2017 #AppleEvent pic.twitter.com/nPjZKhLddR Short circuit®© (@vipintellect) September 13, 2017

وتغطي الشاشة كامل واجهة الجهاز الذي يتم الدخول إليه عبر التعرف على الوجه.

وهو أسرع وأقوى من هواتف "آي فون" الأخرى. وأوضح تيم كوك رئيس مجلس إدارة المجموعة خلال عرض المنتج في مقر الشركة الجديد في كوبيرتينو جنوب سان فرانسيسكو أن هذا الجهاز "يفتح الباب أمام تكنولوجيا العقد المقبل" ويشكل "أكبر تقدم مقارنة بجهاز آي فون الأول" الذي طرح العام 2007.

وتأمل "أبل" التي تواجه تباطؤا في مبيعات "آي فون" أن تحافظ بذلك على مركزها الريادي على صعيد الابتكارات الجديدة.

ويأتي "آي فون 10" بشكل جديد إذ أنه لم يعد يحمل زر الاستقبال المستدير الشهير "هوم" المتواجد عادة في أسفل الشاشة، لأن الشاشة باتت الآن تغطي كل واجهة الجهاز.

كل ما أعلنت عنه شركة "أبل" خلال حفل إطلاقها للمنتوجات الجديدة Here's everything Apple announced yesterday from the iPhone X to Animoji in 75 seconds. Read more here: https://t.co/3VvmUuhUgj pic.twitter.com/lmhWCTfCNm WIRED (@WIRED) September 13, 2017

وتعتمد شاشة الجهاز كما كان متوقعا، على تكنولوجيا "أوليد" التي توفر وضوحا أكبر للصورة وهي بحجم 14,37 سنتمترا (5,8 بوصة).

وأوضح فيليب شيلر مدير التسويق في المجموعة أن الهاتف "يكون مغلقا إلى حين نظر مالكه إليه فيتعرف عليه" مؤكدا أن نظام التعرف على ملامح الوجه هذا "يشكل مستقبل" الدخول إلى هواتف "آي فون". ويستخدم نظام "فايس آي دي" مجسات وكاميرا تسمح بالتعرف على الملامح بتقنية الأبعاد الثلاثة.

طوابير انتظار

ويشكل "آي فون 10"، "تحفة هندسية فعلية إذا ما قورن خصوصا بجهازي "آي فون 7" و "آي فون 8"، على ما أكد المحلل باتريك مورهيد في مذكرة.

وتساءل بعض المغردين عن سبب قفز الشركة فوق الرقم 9 وعدم إطلاقها هاتفا يحمل هذا الرقم مقارنين ذلك بما فعلته شركة مايكروسوفت عندما أطلقت تطبيق "ويندوز 10" بعد "ويندوز 8".

متابعون يتساءلون عن سبب قفز الشركة فوق الرقم 9 وعدم اطلاقها هاتف يحمل هذا الرقم Why is everybody skipping "9"

Windows 7

Windows 8

Windows 10



Now

iPhone 7

iPhone 8

iPhone X



What did "9" do ? ???? Somto #BLACKBASE ENT (@Austinesom) September 13, 2017

وقال مورهيد إن هذا الهاتف "لا يشكل نسخة بسيطة عن تصاميم الشركات المنافسة". وتوقع "طوابير انتظار طويلة" حتى لو كان سعره 999 دولارا.

ورأى إيان فوغ المحلل لدى "آي إتش إس" ماركيت" في تغريدة أن الجهاز "سيشكل أساسا لكل التصاميم الجديدة للهواتف الذكية".

ومنذ إطلاق "آي فون" العام 2007 بيع أكثر من 1,2 مليار جهاز منه في العالم.

وكشفت "أبل" كذلك عن نموذجين آخرين هما "آي فون 8" و "آي فون 8 بلاس" مع واجهة زجاجية وفيهما وظائف للواقع المعزز وهما أسرع من النماذج السابقة.

وسيتوافر هذان النموذجان اعتبارا من 22 أيلول/سبتمبر بسعر 699 و 799 دولار على التوالي.

ويتمتع الجهازان أيضا بوظيفة الواقع المعزز التي تسمح مثلا بإدخال شخصيات ألعاب إلكترونية وإحصائيات رياضية وتوصيات بمطاعم في عالم حقيقي. وتعتبر هذه التقنية محورا رئيسيا للهواتف النقالة في المستقبل.

أما واجهة الجهازين الخلفية فزجاجية بدلا من الحديد ويتم شحنهما لاسلكيا وهي وظيفة موجودة من قبل لدى "سامسونغ" الشركة الكورية الجنوبية والمنافس الأكبر لشركة "أبل".

وسيكونان أول جهازين يعملان بالنسخة الجديدة من نظام تشغيل الأجهزة النقالة "آي أو إس 11" التابع لشركة "أبل".

وكشفت المجموعة عن نسخة جديدة من "أبل تي في" قادرة على بث برامج بنسق "4 كاي" (تقنية الدقة الفائقة) وعن الجيل الثالث من "أبل ووتش" التي يمكن أن تتصل مباشرة بالشبكات النقالة.

وانطلق التقديم بتكريم لمؤسس الشركة الراحل ستيف جوبز الذي توفي جراء مرض السرطان العام 2011. وقال تيم كوك وقد اغرورقت عيناه بالدموع من على مسرح "ستيف جوبز ثياتر" الذي دشن للمناسبة، "كان ستيف عبقريا".

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 13/09/2017