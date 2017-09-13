يونكر: "تركيا تبتعد بخطى واسعة عن الانضمام للاتحاد الأوروبي"

هاجم رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، تركيا، خلال خطابه السنوي للبرلمان الأوروبي الأربعاء، مستبعدا انضمام أنقرة للاتحاد في المستقبل القريب. وحث يونكر المسؤولين الأتراك على الكف عن "إهانة القادة الأوروبيين" والإفراج عن الصحفيين المسجونين لديها. من جهة أخرى، رحب المسؤول الأوروبي بانضمام دول غرب البلقان إلى الكيان الأوروبي الموحد.

قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر اليوم الأربعاء إنه لا يرى أي فرصة لانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي "في المستقبل المنظور" لكنه تحدث بتفاؤل أكبر عن ست دول بغرب البلقان تسعى أيضا لنيل عضوية التكتل.

وقال يونكر في خطابه السنوي للبرلمان الأوروبي بشأن وضع الاتحاد "قطعت تركيا شوطا طويلا في الابتعاد عن الاتحاد الأوروبي منذ بعض الوقت".

وقال يونكر إن أي بلد مرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يجب أن "يحترم دولة القانون والعدالة والقيم الأساسية". وأضاف أن "هذا يجعل انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي في مستقبل قريب مستبعدا"، معتبرا أن هذا البلد "ومنذ بعض الوقت (...) يبتعد بسرعة كبيرة وبخطى عملاقة عن الاتحاد الأوروبي".

وأشار يونكر إلى حرب كلامية بين برلين وأنقرة اتهم فيها أردوغان ألمانيا باستخدام "أساليب تشبه النازية" الأمر الذي دفع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل للدعوة لإنهاء محادثات انضمام تركيا رغم أن أنقرة شريك مهم في حلف شمال الأطلسي.

يونكر يدعوأنقرة " للكف عن إهانة القادة الأوروبيين"

ودعا رئيس المفوضية الأوروبية تركيا إلى الإفراج عن الصحافيين المسجونين لديها و"الكف عن إهانة" القادة الاوروبيين.

وقال أمام النواب الأوروبيين "أوجه اليوم نداء إلى المسؤولين في تركيا، أفرجوا عن صحافيينا وليس فقط صحافيينا، وكفوا عن إهانة دولنا الأعضاء ورؤساء دولنا وحكوماتنا بوصفهم بالفاشيين والنازيين".

وزاد انتقاد الاتحاد الأوروبي لمساعي تركيا منذ عقود لنيل العضوية بعد أن أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حملة كبيرة ضد منتقديه وبينهم صحفيون وأكاديميون إثر محاولة انقلاب في 2016.

ويتطلب إنهاء مفاوضات انضمام تركيا رسميا إجماعا من كل دول الاتحاد الأوروبي وهو أمر غير متوفر لكن دعم الأغلبية قد يكون كافيا لتعليق هذه المفاوضات.

وسيبحث زعماء الاتحاد الأوروبي موضوع تركيا في قمة تستضيفها بروكسل خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول لكن لن يصدر أي قرار رسمي قبل الربيع المقبل.

وتطرق يونكر إلى الحوار المتجدد في البلقان حيث تريد صربيا وألبانيا ومقدونيا والجبل الأسود والبوسنة وكوسوفو الانضمام للاتحاد الأوروبي في يوم من الأيام.

وقال "إذا أردنا المزيد من الاستقرار في محيطنا فعلينا أن نخصص جزءا كبيرا من التوسع لغرب البلقان".

فرانس 24/ أ ف ب/ رويترز

نشرت في : 13/09/2017