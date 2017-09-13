اللجنة الأولمبية الدولية تعلن رسميا المدينتين المنظمتين لأولمبياد 2024 و2028

تعلن اللجنة الأولمبية الدولية الأربعاء في ليما رسميا، تعيين المدينتين المنظمتين لأولمبياد 2024 و2028. وتستعد باريس، بعد نحو قرن من الانتظار، لاستضافة العرس الأولمبي للعام 2024، في حين ينتظر الإعلان عن استضافة لوس أنجلس للأولمبياد التي تليها عام 2028.

بدأت اللجنة الأولمبية الدولية الاثنين في ليما، قبل تعيين المدينتين المنظمتين لأولمبياد 2024 و2028 رسميا الأربعاء، أسبوع عمل يأمل رئيسها الألماني توماس باخ في أن يكون "مفيدا وناجحا".

وتوجه باخ إلى أعضاء اللجنة التنفيذية الـ12 المجتمعين لمدة يومين، قائلا "آمل بأن تكونوا مستعدين لما يبشر بأسبوع مفيد وناجح للجنة الأولمبية الدولية هنا في ليما".

ومن المنتظر أن تحصل باريس المبعدة عن العرس الأولمبي منذ 1924، ولوس أنجلس الأمريكية التي استضافت نسخة 1984 لآخر مرة، رسميا الأربعاء على شرف تنظيم أولمبياد 2024 و2028 على التوالي في نهاية عملية منح مزدوج لن يكون فيها خاسر.

ومن المفترض أن يقوم نحو 90 عضوا موجودين في ليما بالموافقة خلال تصويت باليد المرفوعة على منح تنظيم أولمبياد 2024 إلى باريس وأولمبياد 2028 إلى لوس أنجلس.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 13/09/2017