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آسيا

سنغفورة: حليمة يعقوب أول امرأة مسلمة تتولى رئاسة البلاد

© أ ف ب | حليمة يعقوب أول امرأة رئيسة في سنغفورة من الأقلية الماليزية تخاطب أنصارها في 13 أيلول/سبتمبر 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 13/09/2017

تسلمت حليمة يعقوب، المسلمة من أقلية الملايو، الأربعاء مقاليد الرئاسة في سنغفورة. وهي أول امرأة مسلمة تتولى هذا المنصب الفخري في البلاد. وأثار تعيين يعقوب بالتزكية دون انتخاب، بعد إزاحة منافسيها اللذين لم يستوفيا الشروط المطلوبة، انتقادات من قبل بعض المعارضين. وحليمة يعقوب البالغة من العمر 63 عاما، هي أم لخمسة أبناء، وتولت عام 2013 رئاسة البرلمان.

تسلمت مسلمة من أقلية الملايو الأربعاء مقاليد الرئاسة في سنغفورة لتصبح أول أمرأة تتبوأ المنصب الفخري وسط انتقادات لاختيارها من دون انتخابات في الأرخبيل الغني في جنوب شرق آسيا.

ووصلت حليمة يعقوب رئيسة البرلمان السابقة التي كانت أول امرأة تتولى المنصب كذلك، بالتزكية إلى سدة الرئاسة بعد إزاحة منافسين لم يستوفيا الشروط المطلوبة، وفق السلطات.

ومن المعايير المطلوبة أن يكون مرشحو القطاع الخاص تولوا لثلاث سنوات إدارة شركة لا يقل رأسمالها عن 500 مليون دولار سنغفوري (310 ملايين يورو).

وترشحت حليمة يعقوب البالغة من العمر 63 عاما للرئاسة في آب/اغسطس بعد استقالتها من منصب رئيسة للبرلمان الذي تولته في 2013.

ويقود السلطة التنفيذية رئيس الوزراء لي هسيان لونغ عضو حزب العمل الشعبي الحاكم منذ 1959.

وهي المرة الأولى التي يتولى شخص من أقلية الملايو الرئاسة منذ إصلاح الدستور في 2016 بهدف ضمان مشاركة أكبر للأقليات القومية والدينية. والقومية الصينية هي الأكبر في سنغفورة. ولكنها ليست أول مرة يستبعد مرشحون غير مؤهلين فيتم شغل المنصب بالتزكية.

وقالت حليمة يعقوب "رغم أنني لم أنتخب، فإن التزامي بالعمل على خدمتكم لم يتغير".

وحليمة يعقوب هي أم لخمسة أبناء وتبدأ مهام منصبها الخميس لست سنوات. وأثار تعيينها انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان يوسف إسحق آخر رئيس من الملايو في سنغفورة من 1965 إلى 1970 خلال أولى سنوات استقلال المدينة الدولة.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 13/09/2017

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